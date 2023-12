S-Plus Zillebeke brengt hulde aan de kampioenen

In OC In ’t Riet organiseerde S-Plus Zillebeke een succesvol eindejaarsfeest. Ruim 90 personen genoten van een leuke namiddag. Ook de respectieve kampioenen werden gehuldigd en kregen een goedgevulde mand met heel wat lekkers. In het eindklassement sjoelbak dames eindigde Laura Vandeputte vóór Iris Vanhauwaert en Genia Comyn, bij de heren haalde André Defever het vóór Gilbert Tuyten en Serge Verbeke. In het eindklassement kaarting dames won Josette Garreyn vóór Agnes Coppin en Ingrid Lefever en bij de heren haalde Luc Meerschaert het vóór Joël Titeca en Daniël Van Exem. Op de foto zien we de respectieve winnaars, samen met de bestuursleden en schepenen Valentijn Despeghel en Ives Goudeseune. (foto EG)