Rotaract Waregem trekt jaar op gang met champagnefeest voor goede doelen

Komende zaterdag 13 januari vindt Champagne 2024 plaats, de wat groots uitgevallen nieuwjaarsreceptie van de serviceclub Rotaract. De opbrengst vloeit naar verschillende goede doelen.

In Waregem Expo zal de Franse schuimwijn zaterdagavond rijkelijk vloeien, want de Waregemse serviceclub houdt er opnieuw zijn jaarlijkse Champagne-event. “De hoeveelste editie het precies wordt, is een beetje een open vraag. We zijn de tel wat kwijt geraakt”, vertelt Alexander Lannoo, de voorzitter van Rotaract Waregem.

Zeker is wel dat de jaarlijkse nieuwjaarsdrink uitgegroeid tot een succesnummer, waarop meer dan 1.500 mensen present tekenen. “Waregem is per slot van rekening een ondernemende stad waar graag uitgegaan wordt, door jong en oud. Het evenement is bovendien binnen Rotaract en ver daarbuiten een begrip geworden”, zegt Alexander Lannoo, die samen met 13 actieve leden en 6 ‘stagiairs’ de kern van Rotaract Waregem vormt.

Goede doelen

Een ticket, goed voor champagne a volonté tot middernacht, kost 60 euro. De opbrengst van de avond wordt nadien verdeeld onder verschillende goede doelen, zoals het Waregemse voedselverdeelpunt ’t Kelderke. “Ieder jaar organiseren we, dankzij de middelen van onze fundraiser, een vijftal activiteiten voor een 15 à 20 kinderen uit kansarme gezinnen. Zo hebben we de kinderen al meegenomen naar het avonturenpark The Outsider en dierenpark De Zonnegloed”, legt Alexander uit.

Andere initiatieven in het verleden waren een fietsactie, waarbij oude fietsen ingezameld en hersteld werden op kosten van de club om ze daarna te doneren aan de Sint-Paulusschool campus Vibso, en een donatie van laptops aan Vibso. “Tijdens de coronaperiode hebben we ook financiële steun geboden aan De Warmste Doos”, klinkt het. Daarbij ontvingen alle 500 Waregemse rusthuisbewoners in 2020 een kerstdoos van de Sint-Michielsbeweging.