Rommelmarkt aan de Kop van de Vaart dit jaar op zondag 10 juli in Kaaistraat en niet in Trakelweg

Op zondag 10 juli is er opnieuw de rommelmarkt aan de Kop van de Vaart in een organisatie van de Roeselaarse Dierenvrienden. Dit keer niet in de Trakelweg zoals gebruikelijk, maar aan de overkant van het kanaal in de Kaaistraat. “De opbrengst gaat opnieuw integraal naar de dieren”, verzekert Jean-Pierre Caulier.

Jean-Pierre Caulier heeft zijn kapperszaak op de hoek van de Spanjestraat en de Veldstraat. Hij zit momenteel te midden de werken en dat en een wankele gezondheidstoestand weerhouden er hem niet van om samen met de Roeselaarse Dierenvrienden op zondag 10 juli opnieuw een rommelmarkt op poten te zetten. “In 2016 was onze eerste editie. Die van 2020 werd door corona geannuleerd en vorig jaar hadden we wellicht de beste editie ooit. Het was ook de mooiste dag van de zomer.”

260 standhouders

Ook dit jaar verliepen de inschrijvingen erg vlot. “We hebben plaats voor 260 standen van zes meter. We werken ook met een reservelijst. Mochten bepaalde ingeschrevenen niet betalen, dan komen de mensen van de reservelijst in aanmerking. We mogen ook de ruimte voor het trimsalon Payka van mijn dochter Kay gebruiken. Daar komt overigens ook een worsten- en hamburgerkraam.”

Door de zomerbar in de Trakelweg verhuizen we nu naar de overkant van het kanaal

De toegang tot het bedrijf Masselis wordt vrij gehouden. Vanaf Voeders Debaillie tot aan de Mandellaan komen langs weerszijden standhouders. “Normaal hebben wij onze stek op de Trakelweg, nu moesten we naar de overkant verhuizen. We hadden normaal al onze vergunning, maar moesten plaats ruimen voor de zomerbar.”

Opbrengst vloeit naar de dieren

De rommelmarkt start om 6 uur en blijft in principe open tot 17 uur. “De opbrengst gaat volledig naar onze vereniging De Roeselaarse Dierenvrienden. Daarbij ondersteunen wij mensen die het moeilijk hebben om bijvoorbeeld voor hun hond een dure operatie te betalen.”

Op Pinkstermaandag was er al de hondenwandeling, op zondag 11 september is er de rommelmarkt op de parking van Hubo en op vrijdag 11 november gaan de deuren van De Kiem opnieuw open voor de tweedehandskledij- speelgoedbeurs.