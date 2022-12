Ook Roeselaarse verenigingen doen duit in het zakje voor sfeervol eindejaar in centrum

Radio2 zorgt met de live uitzending en optredens voor heel wat ambiance in het centrum. Daarnaast doen ook de Roeselaarse verenigingen een duit in het zakje.

Maandagavond al speelde de Koninklijke Stadsharmonie ‘Music’ van John Miles op de Grote Markt en kon er al gedanst worden.

Vandaag, dinsdag 27 december, is er om 18.35 uur een polonaisemoment op Viva de Romeo’s met de carnavalsverenigingen.

Morgen 28 december is er om 17.45 uur een meezingmoment op You’ll Never Walk Alone met sportverenigingen.

Donderdag 29 december is er om 18.35 uur een gezamenlijk dansmoment op Jerusalema.

Vrijdag 30 december tot slot is er omstreeks 17.15 uur een dansmoment met de Macarena.

Ontdek hier de line-up van de optredens tijdens Radio2 live.