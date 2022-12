Van Ozark Henry tot Metejoor, ontdek wie wanneer optreedt tijdens Radio 2 in Roeselare

Radio 2 zendt tot oudejaarsavond live uit vanop de Grote Markt in Roeselare. Dat gaat gepaard met heel wat optredens, zeker tijdens de laatste week van het jaar. Het volledige programma is bekend en dat oogt best indrukwekkend.

Radio 2 is terug te vinden op de Grote Markt met naast studio en podium ook nog een reuzenrad, rolschaatspiste en carrousel. Tijdens de laatste week van het jaar is er de Top 2000 met elke dag twee optredens, soms zelfs drie. In de aanloop daar naartoe zijn er al enkele ‘opwarmertjes’.

De volledige line-up ziet er als volgt uit.

Zondag 11 december:

16 uur: De Radio Hallo Disco Show met dj Mark Vertonghen

18 uur: De Radio Hallo Disco Show met dj Mark Vertonghen

Zaterdag 17 december:

16 uur: De Romeo’s

Zondag 18 december:

16 uur: De Radio Hallo Disco Show met dj Mark Vertonghen

18 uur: De Radio Hallo Disco Show met dj Mark Vertonghen

Zondag 25 december:

18 uur: Milo Meskens

Maandag 26 december:

16 uur: Margriet Hermans

18 uur: Ozark Henry

Dinsdag 27 december:

11 uur: Garry Hagger

16 uur: Stan Van Samang

18 uur: The Starlings

Woensdag 28 december:

16 uur: Metejoor

18 uur: Mama’s Jasje

Donderdag 29 december:

16 uur: Bart Kaëll

18 uur: Erik Goossens, zanger van Leopold 3

Vrijdag 30 december:

16 uur: Niels Destadsbader

18 uur: Dana Winner