Manillenclub De Centrumvrienden is wereldkampioen: “Het thuisfront dacht eerst dat het maar een grap was”

De koninklijke manillenclub De Centrumvrienden heeft zich vorige week zaterdag in Deerlijk tot wereldkampioen gekroond. “De bedoeling was in eerste instantie ons te amuseren”, zegt secretaris Francis Bosmans. “We waren verbaasd, maar wel heel trots.”

Denise Verhoest, Romain Wittesaele, Greta Plyson, Jean-Pierre Verwichte, Lucas Roose, Luc Schaek, Peter Slabbinck en Francis Bosmans mogen zich voortaan dus wereldkampioen manillen noemen.

“Dat dit een hoogtepunt zou worden in het 74-jarig bestaan van onze koninklijke club, had niemand kunnen voorspellen”, zegt Francis Bosmans, coach van de ploeg en secretaris van de vereniging. “We vertrokken zaterdagmorgen 18 februari met een klein hart maar met veel troef vanop de Markt naar het wereldkampioenschap manillen in Deerlijk. Met een ervaren team van acht kaarters. De bedoeling was in eerste instantie om ons te amuseren, een WK bijwonen is immers al een hele belevenis op zich.”

Overdonderd

“In Deerlijk werden we overdonderd door de vlekkeloze organisatie van de IWWA, die alle 560 kaarters op een ordentelijke manier naar hun respectievelijke tafels leidde. Het was een drukte vanjewelste, en af en toe hoorden we na een spelronde de naam van onze club vallen, zonder eigenlijk te weten waar dit zou eindigen”, gaat Francis verder.

“We wilden ons in de eerste plaats amuseren”

“Ondanks een hoog adrenalinegehalte bleef iedereen van de ploeg op hoog niveau presteren. Vooraleer de finalerondes startten, zou de ploeg aangekondigd worden die wereldkampioen was. Tot grote verbazing, maar wel oververdiend en met een grote portie trots, haalde onze club het nipt van de buren van kaartclub De Hartjesvrienden uit Zerkegem.”

Sterk in nakaarten

“De sterkte van onze vereniging is de groepssfeer en interne organisatie. Iedere dinsdagavond wordt in lokaal Jerre niet alleen gekaart maar ook sterk nagekaart en ieder detail soms tot in de late uurtjes gedebrieft”, lacht Francis.

Op het WK kon niet alleen gekaart worden voor groepswinst, maar ook individueel. Na de voorrondes stond Jean-Pierre Verwichte individueel zelfs op de eerste plaats. Peter Slabbinck, Francis Bosmans en Jean-Pierre Verwichte geraakten tot in de halve finale.

Flink geklonken

“Hoewel het thuisfront in eerste instantie niet echt geloofde dat we met de titel terugkeerden – ze dachten dat het om een grap ging – is er nog flink op de wereldtitel geklonken in ons lokaal”, besluit Francis.

Het bestuur wil de titel – een once-in-a-lifetime – op een latere datum nog op een gepaste manier vieren. De meeste kaarters beseften immers pas ‘s anderdaags goed en wel wat ze gepresteerd hadden.