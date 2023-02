Steffi Duyck uit Oostrozebeke kroont zich tot nieuwe wereldkampioen manillen in Deerlijk

De Gaverhal in Deerlijk was vandaag het epicentrum van de kaarters. Daar vond immers het wereldkampioenschap manillen plaats. 576 deelnemers deden een gooi naar de felbegeerde wereldtitel. Steffi Duyck (34) uit Oostrozebeke liet niet in haar kaarten kijken en haalde de hoogste onderscheiding naar zich toe.

Harten troef, een blote aas, ne ‘renong’, de marriage, zonder en er onder… Voor de leek kan het misschien Latijn lijken. Voor de geoefende manillers is het dat zeker niet. Het waren allemaal kaarttermen die veelvuldig te horen waren in de sporthal. Vanaf halfelf startten de voorrondes. De beste 128 stootten door naar de tweede ronde. Dat was onder meer niet meer het geval voor schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken en Evelyne Baert, echtgenote van burgemeester Claude Croes. Zij weerden zich als een duivel in een wijwatervat maar schoten toch tekort.

Babyborrel

Vijf Deerlijknaars konden een plaatsje bemachtigen in de finale met 32: Merijn Vandenbulcke, Philippe De Snoeck, Jonas Wyseur, Hein Allegaert en Frans Soenens. De hoofdvogel afschieten lukte hen niet. Die was weggelegd voor Steffi Duyck uit Oostrozebeke, 34 jaar jong en actief als management assistent bij Infinity Jobs. “En zeggen dat ik eigenlijk om 18 uur weg moest naar een babyborrel in Ardooie. Ik ben blij dat ik gebleven ben. Ik heb leren kaarten aan mijn oma. Ik kaart elke week met mijn vriend en twee vriendinnen. Natuurlijk ben ik dolblij met deze titel. Ik kan het nog altijd niet geloven…” (DRD)