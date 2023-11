Lucile uit Vlamertinge organiseert streekbierenmiddag op zondag 19 november: “Geld inzamelen zodat weeskinderen in Kameroen naar school kunnen”

Lucile Bonguegne is een Kameroense die intussen al 23 jaar in België woont. Ze organiseert zondag 19 november een streekbierenmiddag in het JOC van Ieper. Daarmee wil ze geld inzamelen om kinderen uit een weeshuis in Yaoundé naar school te kunnen laten gaan. Intussen broedt ze ook al op plannen voor een nieuw weeshuis.

Lucile Bonguegne is 51 jaar en werd geboren in Kameroen. Rond de eeuwwisseling kwam ze naar België. “Ik kwam hier op familiebezoek in Heule en leerde iemand kennen. Zo ben ik hier gebleven”, vertelt ze.

Fietsen

Uit haar eerste huwelijk kreeg ze twee dochters: Meghane en Miquelle. Intussen is Lucile intussen getrouwd met Ivo Demeester. “Ik woon nu zo’n 15-tal jaar in Vlamertinge. Samen hebben we een zoon Jonathan. Ik ging onder meer aan de slag bij Huize Zonnelied en in het Jan Yperman Ziekenhuis. Intussen werk ik in de fietsenzaak van mijn man Ivo. Fietsen is hier veel populairder dan in Kameroen.”

Lucile spreekt intussen vloeiend Nederlands. “Ik volgde veel lessen, want het is geen makkelijke taal. Ik ben sociaal ingesteld en door te spreken met de mensen kreeg ik het nog beter onder de knie. Intussen voel ik me goed thuis in Vlamertinge. Het is hier gezellig en ik ken al bijna de helft van het dorp.”

Ypcam vzw

In haar vrije tijd houdt Lucile zich bezig met liefdadigheidswerk. Ze zet zich met Ypcam vzw in voor haar thuisland Kameroon. “Het is een samentrekking van Ypres en Cameroon. In 2019 steunde ik acht weeskinderen in Bokito, de stad waar ik zelf opgroeide in een weeshuis. Ik heb mijn vader nooit gekend. Bokito ligt ten noordwesten van de hoofdstad Yaoundé, het is ongeveer twee uur rijden. Op een gegeven moment besliste de eigenaar om het gebouw te verkopen en zo moest het weeshuis sluiten.”

Lucile in het weeshuis. © GF

“Uiteindelijk vonden we een oplossing in Yaoundé voor deze kinderen. Daar steunen we nu het weeshuis van St Rita, dat sinds 2000 bestaat. We vervoerden stapelbedden en zetels vanuit Bokito naar Yaoundé. Er was in St Rita nog geen comfort aanwezig, de kinderen sliepen op een stuk karton. Het weeshuis van St Rita fusioneerde met een ander weeshuis in 2021 en telt nu 47 weeskinderen, van 1 tot 16 jaar. Zuster Balbine ontfermt zich over de kinderen en zij is de contactpersoon.”

Naar school gaan

Het doel is dat alle kinderen naar school kunnen gaan. “Dat is momenteel nog niet voor iedereen mogelijk. Door de organisatie van een streekbierenmiddag op zondag 19 november in het JOC hopen we voldoende in te zamelen zodat iedereen naar school kan. De deuren gaan zondag open om 11 uur. Er is een uitgebreide drankenkaart aan bieren, maar ook non-alcoholische dranken. Een drankkaart kost 12 euro. We koppelden er ook een ludieke activiteit aan: ‘Smijt je Rijk”. Hiervoor kan je een lotje kopen. Er zijn 300 lotjes en er zal iemand geblinddoekt een pijl gooien naar een rooster. De pijl zal dan tegen een van de cijfers belanden. De winnaar gaat naar huis met een fiets. We hopen op een mooie opkomst. Mijn moeder, die in Wallonië woont, zal ook komen helpen.”

Nieuw weeshuis

Intussen maakt Lucile werk van een nieuw weeshuis, een beetje buiten de stad. “Het gebouw in Yaoundé is ook gehuurd en ik wil niet nog eens hetzelfde meemaken als in Bokito. Daarom kocht ik een stuk grond van 1.000 vierkante meter. De architect tekent momenteel de plannen uit van het gebouw. Ik denk aan een gang met aan beide kanten kamers voor jongens en meisjes, een slaapkamer voor de baas, een keuken, eetzaal en studieruimte. We zijn ook al bezig met de installatie van een meters diepe waterput. Kameroen is een droog land en dus is het belangrijk om watervoorzieningen te hebben. Zo kunnen we zelf onze groenten kweken. Het brengt uiteraard een stevig kostenplaatje met zich mee, dus we zullen nog meer activiteiten organiseren.”

Lucile in het weeshuis. © GF

Dit jaar is Lucile niet naar Kameroen geweest, maar volgend jaar wil ze wel op bezoek gaan. “Het is er het ganse jaar door warm. Als het 20 graden is, dan doen de mensen massaal hun trui aan.” (lacht) “Vanuit Brussel is het zeven uur vliegen. Dan ga ik mijn familie bezoeken en uiteraard naar St Rita. Ik heb wekelijks contact met de mensen daar via WhatsApp”, aldus Lucile, die ook lid is van de Noord-Zuidraad in Ieper. “Sinds 2015 maak ik hier deel van uit. We vergaderen een keer per maand en er zijn ook nog andere mensen van gelijkaardige verenigingen aangesloten in deze raad.”