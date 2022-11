KSA Ter Vichten blaast tachtig kaarsjes uit met zesde editie Oberbayern: “Het wordt een ongezien volksfeest”

Twaalf november is het een groot volksfeest in Vichte met de zesde editie van Oberbayern. Het is ondertussen reeds dertig jaar geleden dat dit bierfeest haar intrede deed in CC De Stringe. Niet alleen wordt er geklonken en gedronken op dit zesde lustrum, het is ook de tachtigste verjaardag van jeugdvereniging Ter Vichten. “Zo’n tweeduizend KSA-kaartjes werden in de brievenbussen gedropt om elke Vichtenaar uit te nodigen voor Oberbayern.”

KSA Ter Vichten kent als jeugdbeweging een heel rijke geschiedenis, waar bier- en volksfeest Oberbayern sinds 1992 in al haar pracht een onderdeel van uitmaakt. “Traditiegetrouw brengen we om de vijf jaar een hulde aan onze jeugdvereniging door de organisatie van ons eigen bierfeest Oberbayern”, aldus bondsleider KSA Ter Vichten Mathis Van Parijs (21). “En onze geliefde jeugdbeweging, KSA Ter Vichten, blaast dit jaar 80 kaarsen uit. Wat in 1942 begon als een sterk initiatief van de stichtende leden, groeide dankzij meerdere generaties uit tot een gezonde en florerende jeugdbeweging. En dat moet uiteraard gevierd worden!”

Tachtig jaar KSA Ter Vichten, dat is acht decennia aan onvergetelijke initiatieven, fijne herinneringen en ijzersterk kameraadschap. “Op 12 november halen we vol nostalgie en trots die vele momenten en vriendschappen nog eens aan op deze exclusieve reünie”, vervolgt Van Parijs. “Voorafgaand aan Oberbayern nodigen we alle oud-leiders uit op een receptie. Er werden 350 uitnodigingen verstuurd. De bierpotten waarin de halve liters worden geserveerd en de droge worsten hebben we in voldoende voorraad en de 45 vaten bier van vijftig liter staan te blinken.”

Deutsche Schlagermusik

Traditiegetrouw is er ook een muzikaal programma voorzien dat garant staat voor een uitgelaten sfeer en dikke ambiance. “Dit jaar wordt ons KSA-jubileum voorzien van een blaaskapel, coverband het Dendermonds Bierkwartet en nostalgisch naar de editie van 2002, de enige echte Sam Gooris”, doet Van Parijs uit de doeken. “Het staat vast dat het alweer een legendarische verjaardag wordt met de luid-schallende ‘Deutsche Schlagermuzik’. De teller staat ondertussen al op 550 verkochte kaarten. Er kan nog ingeschreven worden. Dit jaar mikken we op zo’n zevenhonderd man.”

In 1992 werd de eerste Oberbayern georganiseerd in functie van de vijftigste verjaardag van KSA Ter Vichten. “Na de succeseditie van 1992, besliste de leidingsploeg om drie jaar later een tweede editie op poten te zetten”, vertelt de bondsleider. “De ‘surprise act’ Loes Van den Heuvel, beter bekend als Carmenneke, was toen een schot in de roos. Op 2 november 2002 was het hoog tijd voor een derde Oberbayern-avond op de zestigste verjaardag van KSA Ter Vichten. Het draaide uit op een spektakel met maar liefst vier Oberbayern-orkesten die de revue passeerden. En als kers op de taart kwam de toen nog negenentwintigjarige Sam Gooris na middernacht de ‘platen’ letterlijk van het dak zingen.”

Net als in 2002 komt Sam Gooris langs op ons KSA-jubileum – Mathis Van Parijs, Bondsleider KSA Ter Vichten

In 2007 zet de leiding zijn schouders onder een vierde uitgave van Oberbayern. Ditmaal om het 65-jarige bestaan van KSA Ter Vichten te vieren. Het begin van een mooi vijfjaarlijks gebruik. Deze editie omschreef men als een ‘groots dorpsfeest’ voor elke Vichtenaar en sympathisant. “Als kroonjuweel van deze editie deed boysband ‘Get Ready’ de betonnen dansvloer van CC De Stringe daveren”, lacht Van Parijs, die samen met de vorige bondsleider Andreas Lambrecht zich het evenement meest aantrekt.

“In 2017 bestond onze jeugdbeweging driekwart eeuw. Toen was er de legendarische editie naar aanleiding van 75 jaar KSA Ter Vichten en 25 jaar Oberbayern op Vichtse bodem. “Memorabel”, dacht de toenmalige staf en dat wisten ze feilloos om te zetten in een machtige editie. Met komst van de Musikverein uit Ommersheim was het een editie om nooit te vergeten.

Eerste in haar soort

Als vijfde editie was het op een aantal vlakken toch de eerste Oberbayern in haar soort. Zo werden alle oud-leiders persoonlijk per brief uitgenodigd voor een receptie en kleine competitie vooraf. Het smaakte naar meer en een nieuwe traditie werd geboren. Hoe 12 november 2022 de annalen zal ingaan, heeft de leidingsploeg voorlopig het gissen naar. “Omdat Oberbayern maar om de vijf jaar plaats vindt, maken we er graag iets speciaals van. Na een kermiskraam op de Vichtse kermis op 18 september volgde een tweede promostunt op zondag 14 oktober. Dat was ‘Den Tap’ aan de Fifta-vijver, naar het concept van ‘De stoel’ van 1.000 zonnen, waar zo’n kleine honderd man naar afzakte. De winnaar mag gratis drinken op Oberbayern. “Wat we op basis van het enthousiasme van de leiding en organisatie wel al kunnen concluderen, is dat afwezigen meer dan ongelijk zullen hebben”, besluit Van Parijs. “Het belooft opnieuw een ongezien volksfeest te worden.”

Info is te vinden via de Facebookpagina Oberbayern 2022. Kaarten zijn te koop bij Café den Hert, Café den Breugel, Studio Beyls en de leiders.