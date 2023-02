Kaas- en wijnavond op zaterdag 8 april voor Greyhounds in Nood : “Windhonden uit Spaanse hel halen”

Dat er anno 2023 nog altijd sprake is van grootschalige mishandeling van huisdieren valt nauwelijks te vatten. Nochtans is dit het geval in Spanje waar vooral windhonden die onvoldoende presteren of te oud zijn op grote schaal worden mishandeld of op een beestachtige manier gedood. Verpleegkundige Carine Soenens uit de Gentstraat 29 wou daar iets aan doen. Sinds 2019 zet zij zich als vrijwilligster in voor de Spaanse windhonden.

Binnen de bestaande organisatie GINB werd Carine Soenens op 7 november 2019 aangesteld als regio-verantwoordelijke van West-Vlaanderen ‘Greyhounds in Nood Belgium’. Koken kost echter geld en om de vereniging financieel te ondersteunen wordt er op zaterdag 8 april door de vrijwilligers van Greyhounds in Nood Belgium, in zaal Mandelroos op het Gemeenteplein een tweede kaas- en wijnavond georganiseerd. Wij gingen deze gedreven dame even opzoeken om wat meer te vernemen over het werk rond windhonden.

Greyhounds in nood

“Greyhounds in Nood Belgium, is een organisatie die werd opgericht in 1996 en is de eerste en langst bestaande rescue-organisatie op het Europees continent. Door middel van adopties proberen wij zoveel mogelijk afgeschreven en mishandelde windhonden uit de Spaanse hel weg te halen en hen hier een goede toekomst te verzekeren. Met heel veel trots kan ik zeggen dat we met onze organisatie tot op heden al bijna 9.000 honden een warme thuis hebben bezorgd.”

Zwaar mishandeld

“In Spanje worden deze nobele en aimabele dieren vooral gebruikt voor de jacht. Jagers zien deze honden niet als een huisdier, maar als een gebruiksvoorwerp”, gaat Carine verder. “De honden moeten zoveel mogelijk opbrengen en mogen vooral geen geld kosten. Jachtwedstrijden dienen al generaties lang als volksvermaak en er wordt voor grof geld gespeeld met het leven en het welzijn van deze zachtaardige dieren. Wanneer de hond te oud is (in de ogen van de jager is dit 2 tot 3 jaar) wordt hij afgedankt.”

“In Spanje heerst nog steeds de gruwelijke folkloristische traditie om minder of slecht presterende dieren te mishandelen. Dit blijft dagelijkse kost. De honden worden opgehangen aan een boom, uitgehongerd, in waterputten gegooid, in brand gestoken of voor het plezier verminkt. Vooral in rurale gebieden blijft men deze afschuwelijke praktijken, nog heden ten dage, in stand houden. Getraumatiseerde galgo’s kunnen openbloeien tot enthousiaste honden wanneer ze ondergedompeld worden in een bad van liefde, vertrouwen en respect. Ze zijn dol op gezelschap en zijn bijzonder respectvol en beschermend nar kinderen toe. Het probleem is nog verre van opgelost maar GINB blijft er alles aan doen om het lot van de Spaanse galgo’ te verbeteren.”

Benefietavond

Om de werking van de vereniging financieel te ondersteunen wordt er voor de tweede keer een kaas- en wijnavond georganiseerd in Oostrozebeke. “De benefietavond heeft plaats op zaterdag 8 april in zaal Mandelroos. De eerste editie kreeg haar beslag in de Ginstezaal, maar de ruimte bleek toen te krap zodat we voor de tweede editie zijn uitgeweken naar Mandelroos.”

“Men kan er vanaf 19 uur aanschuiven voor een heerlijk verzorgd kaasbuffet met harde en zachte kazen, vergezeld van verschillende soorten artisanaal gebakken brood en dat alles tegen de democratische prijs van 20 euro per persoon en 15 euro voor kinderen. Er wordt ook voorzien in wijn, bier en frisdranken en onze huis-dj Disco D zal de avond opluisteren. Na afloop van de maaltijd kan er gedanst worden en er wordt ook een tombola met mooie prijzen voorzien.

De opbrengst van dat alles gaat integraal naar de organisatie ‘Greyhounds in nood Belgium’. Voor verdere info kan men terecht bij Carine Soenens (carine.soenens@ginb.be) Reservatie is enkel mogelijk via overschrijving voor 4 april. Overschrijven kan op volgende rekeneis BE28 7330 6299 0820 op naam van GINB.

(JC)