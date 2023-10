Kaartersclub De Hoevekaarters bestaat 50 jaar

De Hoevekaarters vierden hun 50-jarig bestaan in restaurant De Zeeparel. De vereniging werd in 1973 opgericht door Monique Cooren en Jean Gribbe, de toenmalige uitbaters van café ‘t Hoeveke. “Enkele leden van het prille begin zijn er nu nog altijd bij”, vertelt Georgette Moyaert. Al vele jaren vormt zij samen met René Billiet en Daniël Declercq het bestuursteam dat alles in goede banen leidt. “Onze leden leggen nog elke maand een kaartje. In de jaren 70, 80 en 90 was er na de clubkaarting een goede ambiance. Er werd toen zelfs nog gedanst. Het betekende telkens een avondje uit en vertier voor iedereen.” Nieuwe leden zijn nog altijd welkom. Het nieuwe seizoen start op 20 oktober. Er wordt elke derde vrijdag van de maand om 19 uur gekaart. De inschrijving gebeurt van 18.30 tot 19 uur in café ’t Hoeveke in de Dikkebusseweg 242 in Ieper. Op de foto zien we de Hoevekaarters samen met schepen Ives Goudeseune. (foto EG)