Judoclub Neko verhuist naar nieuwe oefenzaal

Een jaar nadat de Ieperse judoclub Neko in deze krant een oproep deed naar een nieuwe zaal zijn vrijwilligers momenteel volop in de weer om alles in orde te krijgen op die nieuwe locatie. Het huidige lokaal naast café Kolenwerf moet plaatsmaken voor een nieuw appartementsgebouw.

“Het was een heel lange zoektocht”, aldus secretaris An Dewaele. “We werden op de hoogte gesteld van een leegstaande ruimte, aan de Brugseweg 12, niet zo ver van onze huidige locatie. Het betrof een oude opslagplaats van meubels, waarvan de eigenaars recent hun activiteiten hebben stopgezet. De overeenkomst was tamelijk vlug bereikt, maar dan begon voor ons het grote werk, om dit lege magazijn om te toveren tot een perfecte dojo, het Japanse woord voor een oefenzaal.”

“Met het bestuur en een grote groep vrijwilligers zijn we volop bezig om alles te installeren”, vervolgt An. “Niet alleen de zaal zelf, waar we moeten kunnen beschikken over 250 vierkante meter om de tatami te leggen.”

Klaar tegen Nieuwjaar

“Maar we moeten ook de nodige kleedkamers voorzien, er moet sanitair geïnstalleerd worden en natuurlijk moeten we ook een bar kunnen inrichten. Dat laatste is zeker belangrijk, niet alleen als ontmoetingsplaats voor en met de ouders, maar ook voor de financiering van onze club en deze nieuwe locatie.”

“We hopen alles klaar te hebben tegen Nieuwjaar, want we willen dolgraag hier onze eerste training geven op dinsdag 2 januari. Natuurlijk hangt alles af van de helpende handen en meestal moet dat gebeuren ’s avonds na de dagtaak of in het weekend. Reken daar nog bij dat we met de aankomende feestdagen rekening moeten houden. En alles overhaast gaan doen, is ook niet aan te raden. Mocht de zaal nog niet klaar zijn, dan denken we er wel aan om bijvoorbeeld de trainingen één of een paar weken stop te zetten. Tot onze 135 leden een zaal krijgen waar we op een perfecte manier onze sport kunnen beoefenen. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we in onze opzet gaan slagen.” (DT)