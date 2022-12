Judoclub zoekt nieuwe zaal

Volgend jaar zou het voormalig café Kolenwerf, dichtbij de kaai, plaats moeten maken voor een nieuw appartement. Minder goed nieuws voor de Ieperse judoclub Neko, dat in de zaal naast de herberg al zeven jaar zijn vaste stek heeft.

“We vernamen dit nieuws aan het einde van ons vorig seizoen, in juni”, aldus secretaris An Dewaele. “We mogen het huidig seizoen, dat opnieuw loopt tot eind juni 2023 nog afwerken en in principe hebben we nog een contract tot eind december volgend jaar. We zaten al aan tafel met de mensen van het stadsbestuur en de sportdienst en een eventuele terugkeer naar de sporthal zou moeten lukken, mits wat schuiven met de uren. Maar daar zijn we niet echt voorstander van. Het liefst hebben wij een eigen zaal, vooral omdat het contact met de ouders voor onze club en voor de sport heel belangrijk is. Het is zo dat onze leden apart kunnen deelnemen aan een wedstrijd of tornooi, maar dan moeten we de ouders in die mate kunnen bijstaan met de nodige info. En we vrezen dat in de sporthal het contact veel minder of quasi nihil zal zijn. Dit zou hoe dan ook een invloed hebben op een daling van de actieve leden.”

Bloeiende club

“JC Neko is een bloeiende club met momenteel bijna 140 judoka’s. Iedere dag krijgen we wel één of meerdere mails binnen van mensen die interesse hebben voor zichzelf of voor de kinderen. Zo zijn we al een tiental jaar bezig met kleuterjudo, voor kindjes van het eerste tot het derde kleuter, waarbij er haast iedere week een dertigtal actief zijn. Die brengen steevast wat familie mee om alles gade te slaan. Een leek zou judo vlug omschrijven als leren vechten. Maar dat is een totaal verkeerd beeld. Het gaat om bewegen, de technieken aanleren, niet vechten maar zich verdedigen, en vooral het aanleren van bijvoorbeeld discipline en stiptheid.”

“Corona heeft een heel stuk weggenomen uit ons budget. Zo speelt de huurprijs dus zeker een rol bij de keuze van onze nieuwe zaal. Verder moet de zaal natuurlijk wind- en waterdicht zijn, moet er mogelijkheid zijn voor een heren- en dameskleedkamer, moet het nodige sanitair aanwezig zijn en moeten we kunnen beschikken over zeker 250 vierkante meter om de tatami te kunnen leggen. Als er dan nog een bepaalde ruimte zou overblijven om een bar te installeren, waar de ouders rustig kunnen vertoeven terwijl hun pagadders bezig zijn, zou dit ideaal zijn. Wie denkt over een dergelijke zaal te beschikken, mag dit steeds melden via info@neko-ieper.be.” (DT)