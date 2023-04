Jeugdharmonie vertrekt in drindl en lederhosen op kamp

Het kamp van jeugdharmonie d’Accentjes van Merkem in de paasvakantie is ondertussen een jaarlijkse gewoonte geworden. Op maandag 10 april werd er vertrokken voor een driedaags kamp in Leisele. Dit jaar is het thema Duitsland, wat heel wat jongeren ertoe aanzette om hun drindl en lederhosen aan te trekken. Dit jaar tekenden 23 jeugdige muzikanten present voor het kamp met leeftijden die variëren tussen de 8 en 16 jaar. Woensdag werd het kamp afgesloten met een concert voor de ouders, familie en andere muzikanten. (foto ACK)