Gullegemse technologiegroep EEG zamelt ruim 2.500 euro in tijdens De Warmste Worst

2.522 euro: dat is het mooie bedrag dat het personeel van de Gullegemse technologiegroep EEG bijeenkocht tijdens het evenement De Warmste Worst. Daarmee steunen ze drie goede doelen: Het Ventiel, het Belgisch Centrum voor Geleidehonden en Helping Hands 4 Hubbe.

Het initiatief is niet aan zijn proefstuk toe en gaat uit van EEG Gullegem: de lokale poot van het familiebedrijf dat twaalf ondernemingen telt en werk geeft aan 900 personeelsleden.

Zorg dragen voor elkaar

De organisatoren kaderden hun evenement in De Warmste Week van Studio Brussel en MNM. Bedoeling was met de verkoop van worsten en drank zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen. Het feestje was voor het personeel in Gullegem ook een gezellige inzet van de kerstvakantie.

Het hele gebeuren vond plaats in de eigen bedrijfsomgeving en kaderde volgens CEO Didier Vanden Broucke perfect in het DNA van EEG Groep: zorg dragen voor elkaar en teamspirit.

Drie goede doelen

Omdat EEG met zijn acties een positieve impact wil hebben op de maatschappij gaf het bedrijf de totale opbrengst van 2.522 euro door aan drie goede doelen die door de medewerkers zelf werden gekozen.

Het eerste is Het Ventiel, een vrijwilligersorganisatie die zich met hart en ziel inzet voor personen met jongdementie. Tweede doel is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG), een nationale mobiliteitsorganisatie die blindengeleidehonden opleidt voor personen met een visuele beperking.

Hubbe Vanneste

Bij het derde doel, Helping Hands 4 Hubbe, is EEG nog nauwer betrokken. Deze organisatie zamelt geld in voor Hubbe Vanneste – broer van EEG-medewerker Fries – die eind augustus 2022 door een ongelukkige duik in het zwembad blijvend verlamd raakte aan zijn hele boven- en onderlichaam.

Hubbe kon ondertussen al wel het ziekenhuis verlaten, maar heeft nog belangrijke aanpassingen aan zijn woonst en zijn omgeving nodig.

De opbrengst van De Warmste Worst wordt netjes over de drie doelen verspreid. “Met initiatieven als dit wil EEG zijn missie verder tot uiting brengen”, zegt de CEO, “een positieve impact hebben om de maatschappij. We zijn dan ook bijzonder verheugd dankzij onze actie het leven van verschillende individuen op een positieve manier te hebben kunnen beïnvloeden.”