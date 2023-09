Collega’s springen in de bres voor Hubbe, die verlamd raakte bij zwembadongeval

Eind augustus vorig jaar raakte Hubbe Vanneste (41) uit Gullegem verlamd bij een duik in het zwembad. Na zowat een jaar revalideren mag hij terug naar huis, maar dat is niet evident. Zijn collega’s bij Renson organiseren nu een benefiet om hem financieel maar ook moreel te ondersteunen.

Een duik in het zwembad veranderde eind augustus vorig jaar het leven van Hubbe Vanneste voorgoed. De 41-jarige Gullegemnaar raakte namelijk verlamd aan zowel het boven- als onderlichaam. Het was de start van een loodzware revalidatie.

Een jaar lang zwoegde hij in het UZ Gent, maar daarna mocht hij terug naar huis. Nog altijd grotendeels verlamd. “Het is een immense uitdaging, die hij met een lach en een traan probeert te overwinnen”, vertelt zijn collega bij Renson Pieter Lecluyse.

Bij de Waregemse firma werkt Hubbe als commercieel directeur. Zijn collega’s, vrienden en familie willen hem nu een duwtje in de rug geven. Daarom organiseren ze op 21 oktober Helping Hands for Hubbe in het Outdoor experience center NOA in Kruisem.

Met de opbrengst willen ze Hubbe financieel bijstaan. Broodnodig, want door de verlamming moet de woning van Hubbe helemaal aangepast worden om de draad van het dagelijkse leven terug te kunnen oppikken.

Niet alle kosten gedekt

Een tillift, een aangepast bed, automatische rolstoel, aanpassingen voor een vlotte toegang in zijn woning en vervoer – niet min. “Voor veel van die aanpassingen zijn overheidssubsidies of springt de verzekering bij, maar ze dekken lang niet alle kosten”, vertelt Pieter. “Bovendien slepen goedkeuringsprocedures daarvoor soms erg lang aan.”

Mensen kunnen deelnemen aan de benefiet volgens drie formules. Voor het diner ‘Beats & Flavours’ betaal je €150 per persoon of €1500 per tafel van 10. Voor deelname aan de formules ‘Beats & Bites’ & ‘Beats’ betaal je respectievelijk €50 of €25 per persoon. Inschrijven kan tot en met 14 oktober via www.hh4h.be.

Een mooi initiatief, waar het om meer dan enkel geld te doen is. “Naast de centen die we hiermee hopen op te halen, willen we met dit event Hubbe vooral ook een hart onder de riem steken. We willen hem tonen dat hij er niet alleen voor staat in zijn verdere revalidatie, dat er tal van mensen voor hem klaar staan”, besluit Pieter. (JD)