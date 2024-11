Elfde quiz van vzw Kloppend Hart in Den Elver

Op vrijdag 15 november is er in OC Den Elver in Elverdinge de elfde quiz van de vzw Kloppend Hart. Opnieuw zal er verwoed gestreden worden om de iconische beeldjes van huiskunstenaar Bart Vroman in de wacht te slepen.

De vzw Kloppend Hart werd opgericht in 2013 in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Tijdens de wekelijkse multidisciplinaire teamvergadering van de afdeling cardiologie werd een leemte aangevoeld”, zegt Frank Boone. “Mensen wisten – na hun door het RIZIV-erkende revalidatiesessies – niet goed hoe zij de oefeningen konden verderzetten. Zij bleven een beetje verweesd achter. Op vraag van de toenmalige cardioloog werd een patiëntenvereniging opgestart. Er werd een contract afgesloten met Days Workout zodat tegen een gunstige prijs de revalidatie-oefeningen konden worden verdergezet. Dit sloeg aan.”

Ondertussen heeft de voormalige bewegingscoach van het Jan Yperman Ziekenhuis een programma uitgewerkt voor patiënten met een hartaandoening. “Uiteraard is dit professioneel omkaderd aanbod duurder. De keuze is dan ook aan de gebruiker.”

Ervaringen uitwisselen

“Daarnaast werd er ook ervaren dat een informeel contact tussen lotgenoten – mensen na een hartinfarct, overbrugging, ablatie na kamerfibrillatie, enzovoort – deugd zou doen. De uitwisseling van ervaringen, het delen van lief en leed, het ongedwongen samen zijn, bleek een onontgonnen terrein. Het bestuur heeft zich dan ook met vol enthousiasme op deze uitdaging geconcentreerd.”

Een van deze activiteiten is de quiz, die op vrijdag 15 november opnieuw plaatsvindt in OC Den Elver. “Een ander gesmaakt evenement was de vierdaagse reis naar de Elzas in augustus. Het succes was zo groot dat we jammer genoeg leden op een wachtlijst moesten plaatsen. Het paasontbijt, de brunch en de ééndagsreis naar Mechelen waren telkens een schot in de roos.”

Maar uiteraard kost koken geld. “We zijn de groep sponsors heel erkentelijk. Het is in deze tijden niet zo evident om vlot sponsoring te verkrijgen. Gelukkig is het bestuur bemand, of we mogen zeggen bevrouwd. We hebben drie vrouwen en mezelf in het bestuur. De dames zijn beslagen in het runnen van de activiteiten zodat we met gerust gemoed kunnen zeggen dat de vzw financieel gezond is. Onze vzw telt 180 leden. Voor 20 euro per jaar ben je lid. We voorzien ook een viermaandelijks ledenblad en nemen deel aan de Week van het Hart. Dat is een jaarlijks initiatief in september van de Belgische Cardiologische Liga. Dan hebben we een stand in het Jan Yperman Ziekenhuis en bieden we een gezonde lekkernij aan. Dit jaar appels van een lokale kweker”, besluit Frank Boone.