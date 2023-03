Elf cursisten krijgen brevet Rode Kruis

In het Rode Kruislokaal aan de Kaai in Nieuwpoort hebben elf cursisten de brevetten basiscursus eerste hulp en helper 2023 gekregen. Dat gebeurde in aanwezigheid van Ann Verberckmoes, de lesgeefster. De cursus eerste hulp was begin januari begonnen en liep over 4 dagen, de cursus helper duurde eveneens 4 dagen en eindigde op 2 februari 2023. Op 9 februari werden de cursisten geëvalueerd. De brevetten waren voor: Anna Dewulf, Fleur Van Damme, Eveline Van Assche, Katrien Decoene, Stefanie Vermeylen, Kissy Vermeylen, Omar Tarabechi, Ann Vanderheeren, Juna Betina, Ann Leye en D.B. Arthur.

Deze cursus is een basisopleiding. Je leert hoe je moet reageren in een noodsituatie en hoe je gepast eerste hulp kan verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod. Iedereen mag deelnemen vanaf zestien. Ook wie zestien wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start, mag zich inschrijven. De volgende cursus gaat van start in het voorjaar 2024. inschrijven via de website: www.rodekruis.be (PG/foto IV)