Eerste Obstacle Run meer dan geslaagd: “Het smaakt naar een tweede editie…”

Jekri kan terugblikken op een geslaagd verloop van de eerste Obstacle Run. “Iedereen heeft zich kunnen uitleven en haalde ook heelhuids de eindmeet. De reacties zijn positief, er is al vraag naar een tweede editie. Maar dat moeten we eerst intern nog eens bespreken”, klinkt het bij Thibaut Schramme.

Woensdag was men nog de laatste restanten van een geslaagd feestweekend aan het opruimen. “We moeten nu de tent nog weghalen. We hebben wel ons werk gehad, maar veel handen maken licht werk”, zegt Thibaut met een boutade. Het goede weer deed natuurlijk ook een duit in het zakje, maar de 159 ingeschreven teams die van zaterdagvoormiddag tot in de vooravond het hindernissenparcours aflegden, klonken unaniem lovend. “Het Rode Kruis was uiteraard ook aanwezig, maar de in totaal 800 deelnemers kwamen zo goed als ongeschonden uit de strijd. Je hebt natuurlijk wel eens een verstuikte teen of zo, maar de hulpdiensten had niet echt veel werk.”

Een hele dag door zag je op het terrein in de Kwadestraat teams van vijf deelnemers, met ook opvallend veel dames, het beste van zichzelf geven. Uiteindelijk was het Team Maister, met hoofdkwartier in de Ovenhoek in Roeselare, dat zegevierde. “Ze hadden nog geen drie kwartier nodig om het parcours af te leggen. De nummers twee en drie volgden op korte afstand. De nummer laatst deed er wel dubbel zo lang over.”

Feestje gebouwd

Maar dat deed allemaal weinig ter zake, want het event was gericht op bedrijven als teambuildingsactiviteit en de ploegen moesten elkaar helpen bij het voltooien van het hindernissenparcours. Het genot bij het bereiken van de finish was voor iedereen dan ook even groot. “En ‘s avonds hebben we dan nog een feestje gebouwd dat tot een stuk na middernacht is doorgegaan. In totaal mochten we zowat 1.500 mensen verwelkomen, een geslaagde editie.”

En smaakt dat naar meer? “Zeker. Maar zonder maandenlange voorbereiding mee te rekenen, hadden we nu ook twee weken werk om alles op punt te zetten. We zijn met een grote groep en kunnen dat ook aan. Maar we hebben ook nog veel andere ideeën. Dus ik weet niet of de tweede Obstacle Run ook voor volgend jaar zal zijn… Dat moeten we nog even bespreken.”