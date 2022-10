Eerlijk Duurt Langst huldigt de vinkenkampioenen

De koninklijke vinkenmaatschappij Eerlijk Duurt Langst huldigde al voor de 66ste keer de vinkenkampioenen van het voorbije seizoen. Feestzaal Pax vormde het decor voor deze viering.

Voorzitter Bruno Vermeulen had in zijn welkomstwoord ook een speciaal woord van dank voor zijn bestuursploeg, die al jaren in de bres springt om de Wakkense vinkenmaatschappij draaiende te houden. Het zijn stuk voor stuk bestuursleden met een lange staat van dienst. Ondervoorzitter Rosita De Wispelaere is ook al 23 jaar meid voor alle werk, Eddy Heyde kan terugblikken op 35 jaar waarbij hij de vaste man is aan de inschrijvingstafel. Noël Persyn is secretaris en met zijn 42 jaar dienst één van de anciens. Patrick Wille fungeert als penningmeester en verbondsafgevaardigde en hij maakt al 21 jaar de dienst uit binnen het bestuur. Roger De Witte kwam zeven jaar geleden in het bestuur en naast zangcommissaris zorgt hij voor de praktische zaken voor en na de zetting. De voorzitter, die 39 jaar geleden bestuurslid werd, stond ook even stil bij de overleden bestuursleden, leden en familieleden en daarna nodigde hij uit om kennis te maken met het verrassingsdegustatiemenu, dat door iedereen bijzonder gesmaakt werd. Onder de leiding van dj Dirk leefden de vinkeniers zich na de huldiging uit op de dansvloer.

Op de foto herkennen wij op de eerste rij v.l.n.r.: kampioen Bertrand De Decker, kampioen Sven Vermeire, grote kampioen Franky Vermeire, koning Ben Vermeire, eerste zaterdagkampioen en keizer Ignace Deweer, secretaris Noël Persijn, penningmeester en afgevaardigde Patrick Wille.

Op de tweede rij v.l.n.r. zangcommissaris Roger De Witte, ondervoorzitter Rosita De Wispelaere, hulpschrijver Eddy Heyde, voorzitter Bruno Vermeulen, burgemeester Koenraad Degroote, ex-voorzitter OCMW Trees Desmet, gemeenteraadslid en gewezen schepen Rita Delmotte. Kampioen Gunther Maes ontbrak wegens een reis. (IVD)