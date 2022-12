Na twee geannuleerde edities wegens corona, kon Rotary Maldegem in Eventhall eindelijk het evenement ‘Een Warme Dag voor het Meetjesland’ organiseren. Het werd een grote warme bijeenkomst, waarop ‘crowders’ en vertegenwoordigers van sociale doelen elkaar op een ongedwongen manier beter leerden kennen.

In de loop van haar bestaan kon serviceclub Rotary Maldegem dankzij haar sterke inzamelingsacties al 800.000 euro schenken aan goede doelen. Rotary Maldegem heeft daarbij bijzonder veel aandacht voor de jeugd. De serviceclub is immers van mening dat in een snel evoluerende maatschappij jeugdbegeleiding en ondersteuning essentieel zijn. “Om die boodschap kracht bij te zetten, nodigden we op ons evenement ook enkele vertegenwoordigers van de Maldegemse jeugdverenigingen uit”, zegt Luc Salens van Rotary Maldegem. “We willen de jeugd tonen waar we mee bezig zijn en benadrukken dat we doorheen de jaren geëvolueerd zijn naar een laagdrempelige serviceclub, die met beide voeten in de maatschappij staat.”

Join-us!-magazine

Om iedereen kennis te laten maken met de goede doelen die ze steunen, brengen ze bij Rotary Maldegem alweer voor de derde keer het Join-us!-magazine uit. De voorbije jaren werd het magazine wegens de coronapandemie noodgedwongen voorgesteld in de tuin van Rotary-lid Kris Lenoir, maar nu kon dat op het podium van Eventhall Me. Op die manier kreeg de mooie uitgave de aandacht die ze verdient. Het feestmagazine, waarin tal van geslaagde projecten en goede doelen aan bod komen, wordt tijdens de eindejaarsperiode gratis aan alle bewoners van Maldegem aangeboden. (MIWI)