Diksmuids slagwerkensemble Kadens klaar voor internationaal muziekconcours

Supercussion, het slagwerkensemble van de Diksmuidse muziekacademie Kadens, maakt zich op voor zijn deelname aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade (NL) op 15 juli. Dit concours is een begrip in de internationale muziekwereld dat in juli zo’n 20.000 muzikanten en 300.000 bezoekers ontvangt.

Supercussion won in 2019 de finale voor ensembles van de Vlaamse amateurmuziekorganisatie VLAMO, een overwinning die meteen een ticket voor het Wereld Muziek Concours betekende.

Energie

“We zijn een groep vrienden”, vertelt dirigente Astrid Lecluse. “Ik bedacht de naam: een samenstelling tussen super en percussion. Wanneer we spelen ontstaat er een soort energie die veel sterker is dan onze individuele kracht, de sfeer in de groep is top en na toonmomenten hebben we de gewoonte om samen iets te eten en te drinken. We halen het beste uit onszelf en gaan voor elkaar door het vuur. Dat we een ticket voor de wedstrijd zouden winnen hadden we nooit gedacht!”

Na lang nadenken over het perfecte programma voor de wedstrijd werd uiteindelijk gekozen voor een heel divers en uitdagend programma. “Je kan het zien als een u-curve: we beginnen heel stevig om daarna wat te zakken en dan opnieuw helemaal te ontploffen. Op het einde willen we de kracht van de groep tonen, de eerste en laatste stukken zijn belangrijkst vandaar dat we op die momenten voor sterke stukken kozen”, aldus de dirigente.

Voor het plezier

“De ambitie om goed te scoren is er zeker maar we blijven realistisch en focussen op onszelf en niet op andere ensembles. We doen tenslotte mee voor het plezier en zullen vooral genieten van dit avontuur in Kerkrade.”

Het is nu uitkijken naar wat 15 juli brengt, we wensen hen in ieder geval veel succes.