Bij de Koninklijke Duivenmaatschappij De Frontduif werden de kampioenen gehuldigd. Antoon Boudry werd driemaal in de bloemen gezet als kampioen, gevolgd door Ronny Ghesquière met twee titels en Freddy Verbeke met één titel. Boven v.l.n.r. zien we Wim Denorme, Antoon Boudry en Ronny Ghequière. Onder v.l.n.r.: Freddy Verbeke, uitbaatster Carline Vanherreweghe, Christiane Vandenberghe en Ria Saelen. Het nieuwe seizoen 2024 start eind maart in lokaal De Elfpenner. (foto ZB)

Foto en os ZB