Chirojongens Sint-Jan Kachtem vieren zeventigjarige bestaan

De Chirojongens van Sint-Jan Kachtem hielden onlangs hun startdag. De jeugdbeweging bestaat ondertussen 70 jaar en dat wordt gevierd. ‘Feestelijk’ wordt dan ook toepasselijk het jaarthema van dit Chirojaar.

Op het speelplein in de Hogestraat 10, waar de Chirolokalen zich bevinden, konden de leden zich bij aankomst al uitleven op een groot springkasteel met hindernissen alvorens het verzamelen geblazen was voor het openingsspel. Daarna werd er een groot zoek-je-leider-spel gehouden en de kinderen kregen nog een gratis vieruurtje.

Feestelijkere inkleding

Enkele nieuwe leden kwamen eerst onwennig piepen, maar maakten al snel veel plezier. De startdag was op zaterdag, maar vanaf volgende week is er weer gewoon Chiro op zondag van 14.30 tot 18 uur. Zodra het winteruur ingaat, is dat tot 17 uur. “De startdag was geslaagd”, vertelt hoofdleider Jamie Reynaert. “We konden op een goeie opkomst rekenen en het was alweer een topeditie. Ons 70-jarige bestaan is reden voor een feestelijk jaar. We zullen dan ook op zaterdag 21 oktober onze traditionele stoofvleesavond, die jaar na jaar in de smaak valt, feestelijker inkleden dan gewoonlijk.”

Eigen gebrouwen bier

“We rekenen ook dit jaar op een mooie opkomst. Wij zijn blij dat we al op 70 jaar Chiro kunnen terugblikken en bovendien kunnen zien dat we er nog vele bijzonder mooie jaren zullen kunnen bijdoen. We kunnen ook al meegeven dat we dit jaar opnieuw onze actie houden met ons eigen gebrouwen bier. Vorig jaar waren we al na twee weken uitverkocht, wat we helemaal niet verwacht hadden. Wegens dat grote succes zullen we dus ook dit jaar weer ons bier brouwen en verkopen en deze keer zorgen we voor een grotere voorraad”, lacht Jamie.

“Wanneer hebben we nog niet vastgelegd, maar zodra we meer weten, houden we iedereen natuurlijk op de hoogte. Maar wees er misschien voor de zekerheid toch maar snel bij”, knipoogt Jamie. (RV/foto RV)