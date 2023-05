Buurtcomité Bosmolens pakt op pinkstermaandag uit met rommelmarkt: “Prachtig weer en we zijn voorgoed vertrokken”

Jenny Vancalbergh was vanaf dag 1 een van de drijvende krachten achter het Buurtcomité Bosmolens dat na corona een herstart nam. Ondertussen pakt men opnieuw uit met de rommelmarkt, die dit jaar op pinkstermaandag 29 mei in de omgeving van buurthuis Molenwiek wordt georganiseerd.

Wie is Jenny Vancalbergh Privé Jenny Vancalbergh (71) is de echtgenote van Karlos Vansteenkiste. Ze wonen in de Esdoornstraat op De Mol. Samen hebben ze vijf kinderen, 13 kleinkinderen en ondertussen al één achterkleinkindje. Opleiding en loopbaan Na haar middelbaar onderwijs aan het Atheneum in Roeselare runde Jenny in Roeselare een traiteurszaak. Rond haar 40ste schoolde ze zich om en was ze daarna 23 jaar aan de slag als verzorgende bij Familiehulp. Vrije tijd Buurtcomité Bosmolens, Seniorenraad, Okra en Italiaanse les volgen.

Het buurtcomité van de Bosmolens werd in juni 2011 samengesteld. Het kende wat bestuurs- en voorzitterswissels en corona legde de werking ook tijdelijk stil. Maar ondertussen is onder leiding van Karlos Vansteenkiste de handschoen weer opgenomen, Karlos’ echtgenote Jenny Vancalbergh was al die tijd al op post binnen het comité. “Ook Joris Corveleyn, die er in het begin bij was, is teruggekeerd.”

Zoeken jullie nog nieuwe leden?

“Die zijn altijd welkom. Maar het is niet makkelijk om jonge mensen te overtuigen. Ik begrijp dat ook wel. Als je jonge kinderen hebt, moet je die na je dagtaak ’s avonds van hot naar her voeren om al hun hobby’s te laten uitoefenen. Maar er is wel interesse van mensen die willen toetreden, maar het mogen er altijd meer zijn. Extra helpende handen en goede ideeën kunnen we altijd gebruiken.”

Jullie pikten ook de draad van de rommelmarkt opnieuw op.

“We waren voor corona op diverse plaatsen op Bosmolens en De Mol te gast met onze rommelmarkt. We beleefden hier een topeditie voor onze deur, toen hadden we erg goed weer. Maar toen we op Ter Beemden neerstreken, was het geen weer om een hond door te jagen, onze tent was ook letterlijk weggewaaid. Ondertussen hebben we die traditie weer opgepakt, maar De Molenwiek is nu ons epicentrum. Vorig jaar stond de rommelmarkt ook nog in de Karel De Goedelaan, maar die laten we nu uit het parcours voor de bereikbaarheid van De Spar. De standen zullen nu verspreid staan over de Negenhoekstraat, de Blekerijstraat en de Vlassersstraat. Die laatste straat komt tot tegen De Molenwiek. Aan de achterkant van De Molenwiek zullen wij onze bar maken, het gezellig pleintje daar leent zich daar perfect toe. Het buurtgebouw zal uiteraard open zijn, onder meer voor het gebruik van het sanitair.”

“We hebben ons hart aan de Italiaanse Abruzzen in verloren”

Jullie veranderden wel van datum. Waarom?

“Vroeger hebben we nog op paasmaandag georganiseerd, maar omdat dat soms vroeg op het jaar valt, zit het weer al eens vaker tegen. Nu kozen we voor tweede pinksterdag, in de hoop dat dat ons toch meer kans op betere omstandigheden zou geven. En het ziet er goed uit. Geef ons prachtig weer en we zijn voorgoed vertrokken. Er is ook weinig concurrentie van andere rommelmarkten die dag, het zou dus wel eens definitief onze nieuwe datum kunnen worden.”

Hoe gaat het met de inschrijvingen?

“Die lopen vlot binnen. De mensen die voor hun eigen deur willen staan, zijn er het vroegst bij. Zij willen zeker zijn van dat plaatsje. De andere standhouders wachten wat meer af, om slecht weer te vermijden. Maar nu ze goed weer voorspellen, staat onze telefoon roodgloeiend. We hebben nu al zeker 500 meter aan standhouders. Een stand is minimum vijf meter, daarvoor betaal je 10 euro.”

Staan er ook eetstandjes?

“Aan De Molenwiek, daar zullen worsten en hamburgers verkocht worden. Maar elders op het parcours niet.”

Maar de rommelmarkt is ook het startschot voor de jaarlijkse fotozoektocht.

“We hebben de periode aangepast en het overlapt nu opnieuw de zomer. Het is een tocht van 6,2 kilometer en dit jaar zijn er ook zoekertjes voor de kinderen. Terwijl ze met hun ouders op stap zijn, kunnen ze dus hun eigen zoektochtje afwerken. We hebben opnieuw mooie prijzen op de kop kunnen tikken met een fiets van Velo’s Johan, een reischeque ter waarde van 300 euro bij Neptune Reizen en een waardebon van 100 euro om te tafelen in Villared. Dat is al eens de moeite.”

Tot wanneer kan men deelnemen aan de fotozoektocht?

“Tot kermiszondag 3 september, dan houden we onze wijkreceptie. Deelnameformulieren kunnen dus al aan de bar op de rommelmarkt gekocht worden, maar dit jaar ook in vier verschillende winkels: Spar, Bakker Jan, Neptune Reizen en apotheek Bosmolens.”

Krijgen jullie als Buurtcomité veel vragen over Ventilus?

“Dat valt erg goed mee. Natuurlijk leeft dat wel wat onder de mensen, maar hier op De Mol is het voorzien om ondergronds te gaan.”

Je volgt Italiaanse les. Trek je ook vaak naar het land?

“Zeker. Met ons groepje vrienden waarmee we les volgen in Kortrijk trekken we er elk jaar op uit, zonder partners. We stippelen dan netjes een trip uit, telkens in een andere regio van Italië. Met mijn man reizen we straks met de caravan ook weer naar daar. Meestal naar de Abruzzen. In die regio in centraal Italië is er geen massatoerisme, maar het is er erg prachtig toeven. En we hebben er ook al vrienden gemaakt.”