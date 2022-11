Bondstoneel Rollegem-Kapelle brengt leuke opvoering vol hilariteit

Het Bondstoneel Rollegem-Kapelle staat binnenkort terug op de planken met een reeks voorstellingen. Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 december brengen ze in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel het stuk ‘De kat in de kelder’.

Wie zin heeft in een leuk avondje plezier, zet best vrijdag 2, zaterdag 3 of zondag 4 december in zijn of haar kalender. Op die data brengt het Bondstoneel Rollegem-Kapelle een luchtige opvoering op de planken. “Onze voorstellingen gaan door in de L!NK in Sint-Eloois-Winkel”, aldus Christine Clarysse van het Bondstoneel.

Hilarische situaties

De vereniging kiest dit jaar het stuk ‘De kat in de kelder’. Een kansarm gezin neemt tijdelijk haar intrek in de kelders van het huis van majoor Evarist Tanghe en zijn zure zus Serafine. Gedurende de voorstelling komen verschillende hilarische situaties aan bod.

Kaarten kopen kan via www.ticketwinkel.be/event/details/de-kat-in-de-kelder. Kaarten kosten 10 euro. De acteurs beginnen er op vrijdag en zaterdag om 20 uur aan, op zondag staat het toneelstuk ingepland om 17.30 uur. (BF)