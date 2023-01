Bloemen voor de 80- en 85-jarigen bij S- Plus Zonnebeke

In OC Zonnerad werden tijdens het kerstfeest van de plaatselijke S-Plus afdeling Zonnebeke de 80- en 85-jarigen gevierd. Bloemen werden gegeven aan Henri Cnockaert, Roger Dedeurwaerder, Mariette Verbeke, Christine Deleye, Lapere Mauricette, Werner Cool, Odiel Berteloot en Yvonne Titeca. We bemerken de aanwezige gevierden in het gezelschap van de bestuursleden en vrijwilligers van S-Plus Zonnebeke.

Hun volgende bijeenkomst vindt plaats op het Lentefeest 2023 in OC Zonnerad.

(ZB)