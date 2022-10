Ann (59) is secretaris van Heemkundige Kring Ten Mandere: “Ik bijt me graag vast in Izegemse geschiedenis”

Ann Lesage is een geboren en getogen Bosmolenaar. Veel mensen kennen haar van bij Mandel Car Izegem, waar ze intussen al jaren een vaste kracht is, maar ook als stadsgids is ze al een tijdje aan de slag. Sinds kort mag ze zich bovendien secretaris noemen van Heemkundige Kring Ten Mandere.

Ann Lesage (59) is geen onbekende in Izegem. Ze woont en werkt al quasi haar hele leven in onze pekkerstad en heel wat van haar vrije tijd spendeert ze eveneens in eigen stad.

Je bent al een hele tijd aan de slag bij Mandel Car, hoe ben je daar precies terechtgekomen?

“Ik studeerde Romaanse Talen, maar ik was er al heel snel uit dat het onderwijs niks voor mij zou zijn. Via via kwam ik even in een drukkerij in Marke terecht en later ging ik aan de slag bij Sunair. Toen ik voor dat bedrijf werkte, woonde en werkte ik drie jaar in het buitenland. Ik verbleef een hele tijd in Spanje en ongeveer zes maanden in Turkije, een mooie en best unieke ervaring. Zo was de stap naar de toerismewereld gezet en ik kreeg de kans om bij Mandel Car te starten. We zijn 30 jaar later en ik werk er intussen nog met veel plezier. Ik ben er verantwoordelijk voor het eigen programma van het bedrijf en dat doe ik heel graag. Er komen verschillende aspecten bij mijn werk kijken. Zo moet ik onder andere teksten schrijven, sta ik in contact met de drukker van onze brochure en regel ik de verkoop van onze reizen. Ik amuseer mij.”

Je werkt al ruim een kwarteeuw bij Mandel Car. Is er veel veranderd als het over autocarreizen gaat?

“Sommige reizen komen en gaan en zijn heel erg tijdsgebonden, evengoed hebben we reizen die we al enorm lang verkopen en die nog altijd heel erg in trek zijn. Dan denk ik aan een reis naar Boulogne-sur-Mer met onderweg een halte bij Cap Gris en Cap Blanc Nez. Al sinds de Tweede Wereldoorlog kan je die reis maken en het blijft een topper. Onze klanten trekken ook graag richting Frans-Vlaanderen, want de keuken valt er erg in de smaak. Er is een tijdje veel vraag geweest naar georganiseerde wandelreizen, maar dat is er weer helemaal uit. Alles hangt af van vraag en aanbod en daar zo goed mogelijk aan tegemoet komen. Culturele reizen en uitstappen naar musea zijn dan bijvoorbeeld erg populair geworden doorheen de jaren.”

Naast je job zit je ook niet stil, je hebt nog andere bezigheden?

“Dat klopt. In 2013 werd ik bijvoorbeeld stadsgids in Izegem en ik probeer toch af en toe eens te gidsen. Ik begeleid regelmatig een pekkertour in ons museum Eperon d’Or, maar ook voor architectuurwandelingen of de caféwandelingen door Izegem maak ik graag tijd. Het gidsen vind ik een heel leuke bezigheid en ik verdiep er mij graag in. Als ik mij vastbijt in één of ander onderwerp over Izegem, dan kan ik mij helemaal verliezen in feiten opzoeken. Ik vind het heel boeiend om te doen.”

Je bent naast stadsgids ook bestuurslid van Heemkundige Kring Ten Mandere in Izegem?

“In november vorig jaar werd ik aangesproken door Lieve Vandenbussche. Ze vroeg mij of ik geen bestuurslid wou worden en dat zag ik eigenlijk wel zitten. Ze hadden mij een paar jaar eerder al eens gecontacteerd, maar op dat moment had ik niet voldoende tijd om ja te zeggen. Een nieuwe uitdaging kan een mens goed doen en ik besloot om er dit keer wel voor te gaan. Ons bestuur is het laatste jaar erg veranderd. We hebben met Geert Vermeulen een nieuwe voorzitter. Helaas overleed onze secretaris Freddy Seynaeve in mei. Freddy was een gewaardeerd lid en nam heel wat werk op zich. Het bestuur zal nooit meer hetzelfde zijn zonder hem.”

Wat houdt jouw taak binnen het bestuur nu in?

“Ik ben secretaris en maak bijvoorbeeld de verslagen van de vergaderingen. Ik heb mijn eigen stijl en probeer toch altijd een kwinkslag of iets leuk in de verslagen te integreren, daar hou ik van. Naast de verslagen ben ik ook verantwoordelijk voor de correspondentie en probeer ik ook mijn aandeel te hebben in het tijdschrift. Daarnaast wil ik mij dit jaar engageren voor onze jaarlijkse tentoonstelling. Elk jaar gaan we 50 jaar terug in de tijd met ‘Het gebeurde in…’, intussen zijn we bij 1972 aanbeland. Van 17 december 2022 tot 15 januari 2023 loopt de tentoonstelling in de Plantijnzaal van de Izegemse bibliotheek. We gaan momenteel volop op zoek naar geschikt materiaal. Ik ben van plan om mijn steentje bij te dragen.”

Izegem heeft een rijke geschiedenis en er is heel wat materiaal voorhanden dus je zal je handen vol hebben, veronderstel ik?

“Dat denk ik ook, maar ik heb er zin in om mij hier helemaal op toe te leggen. We hebben een mooi team binnen Ten Mandere, maar versterking is zeker welkom. Als je vandaag oude foto’s op Facebook ziet verschijnen, dan komt daar altijd heel wat reactie op, dus die geschiedenis leeft wel bij de Izegemnaren. Wie interesse heeft in onze Heemkundige Kring of graag als vrijwilliger aan de slag wil, kan zeker eens contact met ons opnemen. We kunnen altijd wel helpende handen gebruiken.” (Melissa Vanwijnsberghe)