Anke geeft bijles aan American Footballers in Izegem: “De reacties zijn positief”

Anke Vanwijnsberghe is een bezige bij. Ze combineert al twee jobs, haar werk als kleuterjuf in Roeselare en haar eigen zaak Clever Up. Ondertussen is ze nu ook begonnen met het geven van workshops bij American Footballclub The Tribes. Daarbij helpt ze jonge sporters bij het studeren.

Anke Vanwijnsberghe en de Izegems Tribes zijn een samenwerking gestart. Anke was al langer met Ewout Nuyttens, voorzitter en trainer van Izegem Tribes, aan het overleggen om de atleten van de American Footballclub ook op studievlak bij te spijkeren. Afgelopen herfstvakantie was er al een workshop en de komende zaterdagen wordt dat verder gezet.

Het gaat overigens goed met de Izegem Tribes. De eliteploeg (seniores) start in maart aan het nieuwe seizoen, dit keer in de Belgische competitie en niet langer in de BeNe League. Maar momenteel doet de U20 het ook uitstekend, ze staan al in de halve finale van het kampioenschap en de finale wordt sowieso al thuis gespeeld op zaterdag 30 november. “We zijn gastheer, maar we zullen er zeker bij zijn”, heeft Ewout alle vertrouwen in zijn poulains.

De Izegem Tribes telt 135 leden, waarvan 95 jeugdspelers. Net als in Amerika willen ze goed studeren combineren met sporten. “In de Verenigde Staten bent je student-atleet. Wij zien het ook als een verlengstuk van onze maatschappelijke taak, we willen niet enkel sportief goed scoren, maar ook op school moet het goed vlotten. We vragen aan onze sporters om zich in de fitness te ontwikkelen, maar op schoolvlak moet dat ook kunnen.”

En zo kwam Ewout in contact met Anke, wiens visitekaartje hij al langer op de kop had kunnen tikken.

Ewout Nuyttens en Anke Vanwijnsberghe tussen het vele materiaal dat er van doen is om American Football te spelen. © Frank Meurisse

Anke: “Ewout en ik hebben elkaar in de beginjaren van Clever Up ontmoet. We hadden het idee om workshops te geven aan de leden van de tribes om zo studiebegeleiding te kunnen integreren in de club. Dit idee stond nog in zijn kinderschoenen en is vandaag uitgewerkt tot een volwaardig project. We werken workshops uit omtrent plannen, samenvatten, tips en tricks bij het studeren,… Ewout heeft de leden van de club onderverdeeld in groepen zodat alle workshops op leeftijd zijn afgestemd. Er zijn vier workshops in totaal gepland. Dit over vier weken verspreid. Met als doel de leden klaar te stomen voor hun examens. Het publiek is daar erg divers, ze zitten op scholen verspreid over de regio, maar ze komen uit alle richtingen. Maar ik zie dat de spelers er deugd van hebben, heel wat jongeren hebben bijvoorbeeld moeite om een goede samenvatting te maken. De reacties zijn positief, van de atleten, maar ook van de ouders. Die zijn overigens ook welkom, want ook zij kunnen iets opsteken om hun kinderen thuis te helpen begeleiden in hun studie. Er zijn nu dus vier workshops gepland, maar voor mij smaakt dit duidelijk al naar meer.”

Anke, je startte enkele jaren geleden met Clever Up, waar je studiebegeleiding op maat aanbiedt. Hoe kijk je ondertussen terug op de voorbije jaren?

Anke: “Tijdens corona heb ik Clever Up opgericht, maar toen ging ik aan huis. Eenmaal corona verdreven was, heb ik een praktijk gezocht. Die is nog altijd gevestigd in de Marktstraat 2. En zo is het verhaal begonnen. Door de coronaperiode en het anders les geven waren er heel wat studenten die leerstof niet beet hadden. Eenmaal de praktijk openging, waren er heel wat aanvragen van leerlingen die moeite hadden met bepaalde vakken. Dit was toen een gekend fenomeen bij mij in de praktijk. En ondertussen zijn we vier jaar verder. De praktijk is ondertussen gegroeid. Door mond-tot-mondreclame heb ik al een mooi klantenbestand kunnen opbouwen. Maar ook voor mij persoonlijk was dit een verrijking. Ik zie het als een periode waar ik als persoon veel heb bijgeleerd. Zowel op vlak van kennis als op vlak van vaardigheden. Ondernemen is een risico, maar het geeft een grote voldoening als je ideeën werkelijkheid worden en groeien op de manier die je voor ogen had. Toen ik Clever Up oprichtte, wist ik niet of dit ging aanslaan. Maar het is gelukkig gelukt. Het is natuurlijk ook vrij druk, omdat ik het combineer met mijn job als kleuteronderwijzeres.”

Hoe komen de mensen bij je terecht?

“Mijn publiek bestaat uiteraard vooral de jongeren. Zowel van de lagere school als van het middelbaar, maar ook hun ouders. Dus ik heb zowel een jonge als gemiddelde doelgroep qua leeftijd. Het gebeurt soms dat jongeren zelf aankloppen bij mij, maar meestal gebeurt dit via de ouders. Ik help er kinderen en jongeren met vakspecifieke begeleiding, leer hen de juiste studiemethodes aan en ook voor een IQ-test kun je bij mij terecht. En alles gebeurt op maat, bij de jongste kinderen verloopt bijvoorbeeld alles heel speels.”