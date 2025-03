Leraar Lukas Lambert (26) lanceert eigen uniek partyconcept: “Op ieder moment van de dag kun je een topfeestje bouwen”

Lukas Lambert (26) is leerkracht Frans en Engels, maar in hem gaat ook een jonge ondernemer schuil. Hij lanceerde zijn eigen ‘opblaasbaar’ partyconcept onder de naam Dark & Dance en biedt zo een unieke feestmogelijkheid aan.

De appel valt duidelijk niet ver van de boom, net als zijn pa Bruno Lambert ondertussen ook schepen van de Stad Izegem heeft Lukas Lambert ondernemersbloed in de aderen stromen. “Voor alle duidelijkheid, mijn job als leerkracht blijft mijn hoofdberoep, maar mijn pa moedigde ons altijd wel aan om stappen te zetten. Een drietal jaar geleden ben ik dan ook gestart als fotograaf en videograaf, daarbij werken mijn broer Viktor die vaak voor de montage zorgt en ikzelf ook samen met onze pa bij B-Concepts. Op die manier leerden we al heel wat nieuwe mensen kennen. Het leukste project was wellicht in Denemarken waar het WK paardensport plaatsvond. Een week aan een stuk hebben we gefilmd, interviews gedaan en gemonteerd.”

Maar het kriebelde ook duidelijk om iets voor jezelf te doen?

“Ik bouw samen met mijn vrienden wel eens graag een feestje. Als je dat deftig wil doen, dan komt daarbij heel wat kijken. Je moet op meerdere plaatsen materiaal gaan halen, een dj zoeken,… en bovendien ook de dag nadien zelf ook nog alles afbreken en opruimen. Meestal grijpt men dan ook terug naar het traditionele witte partytentje in de tuin. Mijn idee was dat dat eigenlijk anders en beter moest kunnen.”

“We ontzorgen de mensen, wij kijken voor alles. Enkel voor het eten en drinken moeten ze zelf instaan”

Jij koos dan ook voor een zwarte, opblaasbare ‘partytent’…

“Ik ben eerst en vooral op zoek moeten gaan naar een goede leverancier. In onze tent is het ook helemaal duister, dus kun je op gelijk welk moment van de dag een feestje bouwen met verlichting, rookmachines, een dj… De tent beschikt ook over vrij dikke wanden, daardoor wordt het geluid ook gedempt. Ze meet acht meter op zes meter en je hebt enkel een stopcontact nodig om de tent net zoals een springkasteel op te blazen..”

En het concept vroeg wellicht wel om eens uitgetest te worden…?

“Uiteraard, in een tuin van vrienden kon dat al eens perfect. Je kan makkelijk binnen met 50 mensen in de tent, maar de praktijk leert dat het er ook wat meer kunnen zijn. Soms staat er al eens iemand buiten te roken en op veel feestjes is niet iedereen er tegelijk. Maar de test was alvast geslaagd, iedereen was uitermate positief. Hoewel je in een tuin staat, bevind je je toch op een feestje met een andere beleving, een party-vibe. Op ieder moment van de dag kun je dus een topfeestje bouwen.”

Bio Lukas Lambert Privé Lukas Lambert (26) is de zoon van Bruno Lambert en Heidi Maes, de broer van Viktor (22) en Cézanne (10). Hij woont sinds vijf jaar alleen in de Negenhoekstraat op de Bosmolens. Opleiding en loopbaan Na de lagere school aan Sint-Tillo/Sint-Jozef (nu de Stadsparel) trok hij via de Middenschool de Pélichy naar het Instituut de Pélichy. Hij studeerde bachelor secundair onderwijs en geeft nu Engels en Frans. De eerste jaren aan de middenschool in Lendelede, nu aan Prizma IdP in Izegem. Vrije tijd Fitness in Isogym, lopen, muziek en weggaan met vrienden.

Op welk doelpubliek mik je?

“Verjaardagen, bedrijfsevenementen, feesten, huwelijksfeesten… Of ook elk feestje dat een extra vibe mag krijgen. Er zijn tal van mogelijkheden. We zorgen dat alles er is voor een topfeestje, we ontzorgen de mensen ook. We kijken echt voor alles, we kunnen ook een dj en een partyfotograaf voorzien. Eten en drinken, daarvoor moet men wel zelf zorgen.” (lacht)

Hoe zit het met de boekingen?

“Dat loopt al vrij aardig. We zijn nu op onze sociale media het concept een het promoten. Leuk is misschien dat we al een feestje mogen verzorgen op de voormalige wei van Rock Torhout.”

Je pa is ondertussen met succes in de politiek gestapt. Ook iets voor jou?

“Dat mijn pa die stap zette, verbaasde me niet. Wel dat hij het nog niet eerder gedaan had. Het is momenteel nog niets voor mij, maar ik ben wel geïnteresseerd in politiek. Maar we zijn natuurlijk super trots op hem, hij heeft er zich volledig voor gesmeten, haalde een goede resultaat en mag meteen mee besturen als schepen. Hij staat ook altijd klaar met advies voor ons. Hij is ook een ondernemend persoon en moedigt ons aan om dat ook te doen.”

En ondertussen blijf je ook een geëngageerd leerkracht!

“Zeker. Ik ben ook blij terecht gekomen te zijn in de school waar ik zelf op de schoolbanken zat. Sommige vroegere leerkrachten zijn nu mijn collega’s, anderen zijn ondertussen met pensioen gegaan. Maar het blijft een vertrouwde omgeving uiteraard en voor mij ook dichtbij.”