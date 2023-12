“Animatie, muziek, Pekkerscorrida en natuurlijk eten, drinken en gezelligheid”: Izegemse kerstmarkt op zondag 17 december voor het eerst op de Korenmarkt

De Izegemse kerstmarkt heeft dit jaar plaats op de Korenmarkt. Ook de Pekkerscorrida is op zondag 17 december terug van weg geweest en verenigingen en andere standhouders zijn er klaar voor om van 14 tot 22 uur er de echte kerstambiance in te brengen.

Stad Izegem, de horeca en de deelnemende verenigingen en handelaars hopen op droog winterweer om er dit jaar een leuk event van te maken. Stad Izegem is initiatiefnemer en zorgde naast logistieke en organisatorische ondersteuning ook voor een photoboot waar je de gekste kiekjes kan laten schieten, kindergrime in het stadhuis én de aanwezigheid van een kerstman voor een deel van de animatie.

Tartiflette en raclette

Ook de Pekkerscorrida werd weer van onder het stof gehaald. De succesvolle loopwedstrijd wordt nu afgewerkt op een nieuw parcours met start en finish op de Korenmarkt, maar ook met een passage door de Marktstraat en de Sint-Pietersstraat. “Begin deze week hadden we al een 50-tal voorinschrijvingen. Maar sinds corona zien we dat dat overal moeilijk op gang komt. De mensen beslissen op het laatste moment. Maar er is wel behoorlijk wat concurrentie natuurlijk. Er zijn corrida’s in Ingelmunster (vrijdag) en Lendelede (zaterdag) en zondag is er de grote kerstcorrida in Deerlijk. Maar we hopen uiteraard bij ons ook wat volk aan de start te krijgen”, zegt Koenraad Vandommele die namens IVAC de organisatie mee begeleidt. (vindt hier het parcours terug van de Pekkerscorrida)

De Kon. Stadsfanfaren zijn voor het eerst present op de kerstmarkt. Op de foto een deel van het bestuur met v.l.n.r. Stefanie Vanrobaeys, Jurgen Vanbrabant, Veerle Vanrobaeys, Hélène Verfaillie, Gilles Demeurisse en kerstmarktverantwoordelijke Geert Leysen. © Frank Meurisse

Ook de horeca en handelaars die hun thuis hebben op De Korenmarkt willen graag hun graantje mee pikken. In café De Koornmarkt is het net hun openingsweekend en ook Tom Sintobin van Kaffee Lagaar broedt nog op wat hij precies zal doen. Op de kop van de Korenmarkt zijn vier zaken die de handen in elkaar slaan: Al Gusto, Optiek Exclusief/hoorcentrum Lapperre, And’iz en Co-Z. Frederik Callewaert (Al Gusto): “Wij hebben ons aanbod wat aangepast aan hetgeen de verenigingen serveren. We zullen met een verkoopstandje staan waar vooral Nathalie (Mulier, Co-Z) en Dominique (Maenhout, optiek Exclusief) wat leuke spulletjes zullen verkopen. Met de mannen baten we dan een stand uit waar we wat te eten en drinken zullen aanbieden. Een tartiflette of een ciabatta met raclettekaas, verder ook wat jenever, een chocomelk voor de kinderen… We zullen voor ieder wat wils hebben. De weersvoorspellingen zien er redelijk uit, dus zullen we ook wat hoge tafeltjes rond onze tentjes opstellen. Het is nu de eerste keer dat de kerstmarkt de Korenmarkt aandoet, als het meevalt hebben we 12 maanden tijd om te brainstormen wat we volgend jaar zullen doen”, lacht Frederik.

Basscats op wandel

De verenigingen en standhouders werden ook aangeschreven om een standje op te trekken. Ook zij zaten aan tafel om af te stemmen wat ze allemaal zouden aanbieden. Uiteindelijk komen er zes standen. Kumba A Ngudi (wat moeders navel betekent) uit Kortrijk serveert Cambodjaanse en Caraïbische snacks en kleine gerechten, vzw Magik Events verkoopt hotdogs, warme chocomelk, Hasseltse koffie, chips, bier, wijn, cava en frisdranken en brengt live muziek, de Basscats zullen tussen het publiek lopen. “Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel, De Stamper en Ajko Jeugdwelzijnswerk”, stipt Francis Leman aan.

Robin Desmet trekt een stand op met natuurlijke wierook, biologische zeep, juwelen, natuurlijke kristallen en stoffen tasjes, Angelique Van De Maele verkoopt kinderkleren, Cindy Borre biedt Tupperware-producten aan en ook de Koninklijke Stadsfanfaren nemen voor het eerst deel aan de kerstmarkt. Met een stand van zes op zes meter.

“We zullen de truffels van onze vertrouwde eindejaarsactie aanbieden. We zullen onder meer ook alcoholische koffies, verse soep, frisdranken en warme wafels verkopen.” En meer zelfs, de muzikanten zullen er zelf optreden. “We brengen kerstliedjes”, trapt Veerle Vanrobaeys een open deur in. (WVS)

Kerstmarkt op zondag 17 december van 14 tot 22 uur op de Korenmarkt in Izegem. Deelnemen aan de kinderloop kost 2 euro, deelnemen aan de corrida kost 10 euro. Wie zich vooraf inschrijft betaalt 8 euro. Vooraf inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier op www.izegem.be/kerstmarkt of per mail naar koen.vandommele@scarlet.be. De dag zelf kunnen deelnemers zich vanaf 15.30 uur inschrijven aan de site Strobbe (Baertshof).