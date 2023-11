Pekkerscorrida is terug: vernieuwd parcours met start en aankomst op de Korenmarkt en passage door Sint-Pietersstraatje

De Korenmarkt is het centrale punt van kerstmarkt op zondag 17 december. Ook de Pekkerscorrida is terug, maar IVAC moest natuurlijk een ander parcours uittekenen.

De Pekkerscorrida omvat drie rondes van om en bij de 1,72 kilometer, in totaal goed voor 5,16 kilometer. Het startschot wordt gegeven op de Korenmarkt, ongeveer ter hoogte van Al Gusto waar het meteen door de Hallestraat over de Grote Markt naar de Marktstraat gaat. Op het einde kiest men links de Gentsestraat, om daarna rechts de Papesestraat in te duiken.

Daarna gaat het opnieuw links over het Cyriel Tangheplein, om zo via – wat in de volksmond de Maandagmarkt is – in de Kortrijksestraat terecht te komen. Zo gaat het door de Sint-Pieterstraat richting Sint-Tillokerk. Via het Kerkplein keert men via de Sint-Amandstraat terug naar de Krekelstraat om zo op het kruispunt met de Baron de Pélichystraat rechts te kiezen en via de Nieuwstraat weer aan start- en aankomstpunt te passeren.

De afstand van de kinderloop bedraagt 760 meter.

De afstand van de kindercorrida bedraagt 760 meter. Er wordt eerst een lus gemaakt op de Korenmarkt zelf, vervolgens lopen de kids via Hallestraat over de Grote Markt in de Markstraat. Op het einde nemen ze rechts de Roeselaarsestraat en komen ze via de Nieuwstraat opnieuw op de Korenmarkt uit.