Verdwenen Zwinhavens Hoeke en Monnikerede definitief beschermd

Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele ondertekendehet definitieve beschermingsbesluit voor de ‘verdwenen zwinhavens’ van Hoeke en Monnikerede. De bodem vanaf dertig centimeter diep moet er ongemoeid blijven omdat er wellicht nog archeologisch materiaal aanwezig is.

De zogenaamde ‘verdwenen zwinhavens’, de middeleeuwse voorhavens voor de toenmalige metropool, gaven de voorbije maanden al heel wat van hun geheimen prijs. De expo rond deze Verdwenen Zwinhavens in het Zwin en de fietstocht met kijkers waarmee de de bloeitijd van deze haven in Hoeke en het toenmalige Monnikere, nu Oostkerke, te herbeleven is, lokten al duizenden bezoekers. Er werden al 75 000 ‘views’ door de kijkers geregistreerd. Een en ander is het resultaat van een bijzonder grondig wetenschappelijk onderzoek nar de verdwenen zwinhavens dat in 2013 werd opgestart door de universiteit Gent. “En tijdens de zomer van 2021 onderzochten archeologen van de Vakgroep Archeologie van de Ugent de verdwenen zwinhaven van Hoeke ook ter plaatse, in de vorm van bodemonderzoek”, zegt Prof. Dr. Wim De Clercq. “Bepaalde restanten van de haven zoals een stuk kade, een stuk touw en een stuk geweven wol werden aangetroffen en bleken bijzonder goed gewaard. Daar werden stalen van genomen voor verder onderzoek en later zullen die voorwerpen ook wel nog tentoongesteld worden. Het onderzoek leert ons enorm veel over de opgang, de groei en bloei en tenslotte de neergang van deze zwinhavens. ”

Het beschermingsbesluit dat Vlaams minister Matthias Diependaele woensdagmorgen in de tuin van het historische Sint-Janshospitaal ondertekende gaat om 56 hectare in Monnikerede, wat een deel van het huidige Oostkerke was, en 66 hectare in Hoeke. Ze zijn nu erkend als archeologische sites; de hoogste graad van bescherming. Dit betekent concreet dat de bodem vanaf 30 centimeter onder het maaiveld ongemoeid moet blijven omdat er met grote waarschijnlijkheid nog archeologisch waardevol materiaal aanwezig is. “Vlaanderen bescherm belangrijke archeologische sites om ze te behouden voor toekomstige generaties”, zegt minister Diependaele.