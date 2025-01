“Veel lekkere biertjes proeven en een goede gezondheid”: Poperingenaars klinken op 2025

De Poperingenaars hebben het nieuwe jaar goed ingezet. Er werd naar jaarlijkse gewoonte getoost op het nieuwe jaar tijdens de gratis nieuwjaarsreceptie. Dit jaar gebeurde dat in een bomvolle Maeke-Blydezaal. Nadien werd Winter in Poperinge in stijl afgesloten met Kartje Kilo.

Op zondag 5 januari werd geklonken op het nieuwe jaar tijdens de gratis feestelijke nieuwjaarsreceptie. “Het is een cliché, maar ik wens jullie allemaal een goede gezondheid. Dat is het belangrijkste om te hebben”, sprak burgemeester Christof Dejaegher de Poperingenaars toe. Door de slechte weersvoorspellingen verhuisde de nieuwjaarsreceptie naar zaal Maeke-Blyde. Daar liep het tussen 11 en 13 uur bomvol om er gezellig te toosten op het nieuwe jaar. “Op 2 januari werden de koppen bij elkaar gestoken om de mogelijkheden te overlopen en zaal Maeke-Blyde bleek de beste oplossing te zijn om alles vlot te laten verlopen”, zegt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie.

Geen uitstel

Zaterdagnacht werd de Hoppestad bedekt met een laagje sneeuw. Door de regen was daar zondag niet veel meer van te merken. “Een andere locatie voor onze nieuwjaarsreceptie leek ons een betere oplossing dan uitstel. Half januari nog de receptie organiseren op de Grote Markt vonden we minder aantrekkelijk. De chalets, de ijspiste en de zweefmolen zouden dan ook al verdwenen zijn.”

(lees verder onder foto)

Ook leden van Bierclub Poperinge zakten af naar de Maeke-Blyde om er te klinken. © LBR

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden frietjes uitgedeeld, geschonken door Aviko, en was er animatie voor de kinderen. “De aangepaste locatie heeft het volk alvast niet tegengehouden om te klinken op het nieuwe jaar. Er zakte heel veel volk af. In 2024 hadden we ongeveer 2.000 Poperingenaars op de nieuwjaarsreceptie en werden er 1.300 bakjes frieten uitgedeeld. Op een exact aantal heb ik momenteel geen zicht, maar ik ben alvast benieuwd hoeveel mensen we dit jaar mochten verwelkomen.”

Kartje Kilo

Heel wat ‘beste wensen’ en nieuwjaarszoenen werden zondag uitgewisseld. Ook leden van Bierclub Poperinge zakten af naar de Maeke-Blyde om er te klinken. “Wat je ons mag wensen voor 2025? Een goede gezondheid en heel wat lekkere bieren mogen proeven”, klonk het bij Filip Lebbe, lid van Bierclub Poperinge. Dit jaar organiseert de vereniging al 28 jaar Poperinge Bierfestival. “De nieuwe editie wordt hier in zaal Maeke-Blyde op zaterdag 25 en zondag 26 oktober georganiseerd.”

(lees verder onder foto)

Op de overdekte kerstmarkt kon er na de nieuwjaarsreceptie nog genoten worden voor een laatste feestje met Kartje Kilo. © LBR

Van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari kon je opnieuw de winterse sfeer opsnuiven in de Hoppestad. Op de overdekte kerstmarkt kon er na de nieuwjaarsreceptie nog genoten worden voor een laatste feestje met Kartje Kilo. “Wat wij willen in 2025? Een verbroedering tussen Ieper en Poperinge. Op zwoele zomeravond samen klinken”, klonk het bij de Ieperse dj’s van Radio Mano Sport.