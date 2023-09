Van knuffelberen verkopen om te kunnen eten, naar een eigen woonplaats: Fleur neemt haar intrek op mobiele woonsite ‘KWE De Stek’

Jeugdhulporganisatie vzw Oranjehuis opent in de Moorseelsestraat, naast Depot 102, de deuren van de allereerste mobiele woonsite voor jongvolwassenen: De Stek. In de mobiele woonunits zullen zes jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar hun intrek nemen. Fleur Bruneel (21) is er één van: “Het is een opstapje naar volledig zelfstandig wonen.”

Unieke samenwerking

Na een jarenlange inspanning werd gisteren de mobiele woonsite van KWE (Kleine Wooneenheid) De Stek voorgesteld, een samenwerking tussen de privé-investeerder Hendrik Heremans uit Marke, de woonmaatschappij SW+ en Stad Kortrijk. Zij stelden stadsgrond ter beschikking en verleenden de omgevingsvergunning voor de bouw van zeven containers van 30 m², waarvan zes containerwoningen, zeg maar tiny houses, en een gemeenschappelijke ruimte die wordt aangewend voor groepsactiviteiten zoals samen koken, infosessies, bureauruimte voor begeleiding en gesprekken.

“Niet minder dan 201, of 15 procent, van de 1.313 dak- en thuislozen waren jongvolwassenen. Dat zijn hallucinante cijfers” – Philippe De Coene

“Een thuis is de eerste noodzakelijk stap om vooruit te gaan in het leven, zeker voor jongeren die het moeilijk hebben. Vorig jaar maakte de welzijnsorganisatie W13 de regionale cijfers bekend van dak- en thuisloosheid. Niet minder dan 201, of 15 procent, van de 1.313 dak- en thuislozen waren jongvolwassenen. Dat zijn hallucinante cijfers”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang.

“Een woonst is belangrijk om verder te ontwikkelen, ook op andere levensdomeinen. Letterlijk een uitvalsbasis van waaruit je andere stappen zet zoals werk en vrije tijd. Deze woonunits zijn er gekomen door een doorgedreven unieke samenwerking en creëert nieuwe perspectieven”, aldus David Debrouwere van Opgroeien. “Daarom mijn dank aan het vzw Oranjehuis om te blijven zoeken naar woonoplossingen voor de kwetsbare jongeren die ze begeleiden en aan woonmaatschappij SW+ die mee op zoek gaan naar alternatieve woonvormen om de nood aan betaalbare woningen op te vangen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Gemeenteraadslid Maxim Veys (Vooruit) bij de containerwoningen © MD

Een eigen stek voor Fleur

De verhuis staat over enkele weken al gepland. Fleur Bruneel (21) is één van de jongeren die haar intrek zal nemen. Ze komt oorspronkelijk uit Tielt, maar is al vijf jaar Kortrijkzaan. Als zestienjarige kwam ze terecht bij vzw Oranjehuis. “Mijn mama was drie maanden verdwenen. Dat was niet de eerste keer. Ze heeft de slechte gewoonte afwezig te zijn als ze een nieuwe vriend leert kennen. Ik had amper contact met haar en kreeg geen antwoord op mijn berichten. Op een gegeven moment loog ze zelfs over dat ze in het ziekenhuis lag.”

Intussen werden de huur en de rekeningen voor het huis niet betaald. “Gelukkig konden ik en mijn toen twaalfjarig stiefbroertje rekenen op de steun van enkele mensen van De Spie (de Harelbeekse welzijnsschakel die mensen in kansarmoede ondersteunt, red.). Ik probeerde creatief om te gaan met onze leefomstandigheden en verkocht op een bepaald moment zelfs knuffelberen om geld te verdienen voor eten.”

“Mijn broer blijft bij zijn papa. Het is lastig om gescheiden te zijn, maar gelukkig komt hij af en toe bij mij slapen”

Toen de gerechtsdeurwaarders aan de deur verschenen, kregen Fleur en haar broer slechts twee dagen om het huis te verlaten. Op dat moment dook haar moeder weer op. “Ze is buschauffeur van beroep en we begonnen zo veel mogelijk van onze bezittingen in de bus te laden, de rest lieten we achter. De volgende dag moest ik naar de jeugdrechtbank – waar ik voor het eerst in mijn leven mijn vader zag – en werd meteen doorverwezen naar het Oranjehuis. Mijn broer blijft bij zijn papa. Het is lastig om gescheiden te zijn, maar gelukkig komt hij af en toe bij mij slapen.”

“Het is fijn om te weten dat ik hier nu anderhalf jaar kan blijven, die zekerheid had ik bij de vorige woonplaatsen niet”

De nieuwe KWE De Stek is voor Fleur een upgrade vergeleken met de vorige huisjes waar ze eerder verbleef. “In het begin was ik een beetje sceptisch – op de bouwplannen leek het wat onlogisch – maar het is mooi ingericht en de beschikbare ruimte wordt goed benut. Het is fijn om te weten dat ik hier nu anderhalf jaar kan blijven, die zekerheid had ik bij de vorige woonplaatsen niet. De huur ligt ook wat hoger om ons klaar te stomen voor het echte leven.” Fleur combineert haar studies Humane Wetenschappen met een job bij Café Dudu in Heule. Later hoopt ze in de sociale sector te werken.

“Het leuke aan deze woonunits, is dat we onze eigen stek hebben en je grenzen kan afbakenen, maar toch dicht bij elkaar wonen. Als er iets is, kunnen we altijd bij elkaar aankloppen. Ik ben heel dankbaar dat het Oranjehuis aan mijn zij staat, zeker toen ik op mijn achttiende opeens werd geconfronteerd met duizenden euro’s schulden van mijn mama. Zonder hen zou het niet gelukt zijn.”