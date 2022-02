Valentijnsdiner brengt liefdesbrieven in oorlogstijden tot leven in Talbot House

Het waargebeurde liefdesverhaal van de 18-jarige Edith Ainscow en de 21-jarige Luitenant Geoff Boothby vormen de rode draad tijdens het Valentijnsdiner in het Talbot House in Poperinge. “Het verhaal van twee jonge mensen die gescheiden worden door de Groote Oorlog. Je komt letterlijk oog in oog te staan met het koppel van toen”, zegt manager Simon Louagie. De bijhorende expo kreeg de naam ‘Cheerio Darling’.

“Tot ziens mijn liefste. Tot binnen een week, hoop ik.” Zo sloot de 18-jarige Edith Ainscow haar laatste brief af. Haar lief, de 21-jarige Luitenant Geoff Boothby, zal de brief helaas nooit lezen. Enkele dagen voordien kwam hij vast te zitten in een tunnel 10 meter onder het niemandsland van de Eerste Wereldoorlog.

Net zoals de arme Rayan kan geen hulp meer baten, maar hier geen moedige reddingspoging onder het oog van de wereldpers. Geoff rust vandaag nog altijd 10 meter onder Vlaamse Velden op de kleinste begraafplaats van de Westhoek”, vertelt Simon Louagie, manager Talbot House.

Komend weekend, op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari, wordt het verhaal van Edith Ainscow en Geoff Boothby gebracht tijdens een Valentijnsdiner in het Talbot House.

Cheerio Darling

“Het verhaal van Geoff en Edith staat neergeschreven in een 40-tal liefdesbrieven en brengt hoop in duistere tijden. Hun verhaal lijkt dan wel weggeplukt uit een drama van Shakespeare, toch had elke Tommy zijn ‘sweetheart’. De romance schaaft de ruwe kantjes van de oorlog en biedt hoop in duistere tijden. Ware het niet van het prachtige Victoriaanse Engels, je zou denken dat het om twee tieners uit vandaag gaat.

Ook vandaag blijft het verhaal inspireren. Zo zijn er tal van evenementen gepland, gaande van een valentijnsdiner tot tal van educatieve projecten.” Tijdens het Valentijnsdiner geniet je van een Valentijnsmenu met de verhalen en muziek uit de brieven van Edith & Geoff.

Beleefavond

Voor 60 euro per persoon geniet je van de beleefavond met bijpassende wijnen. Inschrijven kan via events@talbothouse.be. Het liefdesverhaal kreeg ook een bijhorende tentoonstelling genaamd ‘Cheerio Darling’. De expo is te bezichtigen in de gemoderniseerde tentoonstellingsruimte van het Slessorium.

Het Talbot House is een Britse soldatenclub in Poperinge. Padre Tubby toverde, te midden de drukte van de Eerste Wereldoorlog een herenhuis om tot een thuis voor meer dan een half miljoen Britse ‘Tommies’. “Met zijn typische humor, een prachtige tuin en concertzaal gaf hij hen de kans om even te ontsnappen aan de waanzin.”

“Vandaag kan je er, zo echt als toen, nog steeds de zoldertrap beklimmen naar de historische kapel. Onze Britse Wardens heten je van harte welkom in het ‘leven museum’. Wist je trouwens dat je er ook kan blijven overnachten? Een historisch bed met, of course, een Engels ontbijt.”