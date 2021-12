Vaccinatiecentrum Oostende: Tommelein vraagt om toch wat vroeger weer te starten

Het zijn drukke tijden in het vaccinatiecentrum in Oostende. Sinds de campagne voor de derde prik volop loopt, is het weer alle hens aan dek in het pand aan de Northlaan. Tal van vrijwilligers geven er elke dag het beste van zichzelf. Er is wat commotie rond de sluiting tijdens de kerstvakantie. Nu het tijdsinterval voor de derde prik is ingekort, vraagt burgemeester Tommelein om te bekijken of toch wat vroeger in januari weer kan worden gestart.

Er heerst een gezellige drukte in het vaccinatiecentrum aan de Northlaan, waar voordien MediaMarkt gevestigd was. Het grootste deel van de eerste en tweede prikken werd gezet in het Kursaal, maar vandaag komen de Oostendenaars en Middelkerkenaars naar hier om een boosterprik te halen. En het verloopt er even vlot als in het Kursaal, zo blijkt.

1.500 prikken per dag

“We zitten heel goed op schema”, bevestigt coördinator Jo Dielman. “We draaien weer volle bak, zijn open van 8 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds en zetten meer dan 1.500 prikken op een dag. We zijn telkens met een dertigtal vrijwilligers. Er moet altijd een apotheker, dokter en coördinator aanwezig zijn en voor de rest hebben we stewards, mensen aan het onthaal en vrijwillige verpleegkundigen. Of er nu honderd prikken of 1.500 gezet worden, die mensen moeten hier aanwezig zijn, dus dat maakt geen verschil. We hebben ook helemaal geen probleem om vrijwilligers te vinden, integendeel. Er zijn heel veel mensen uit het Kursaal meegekomen en er komen nog iedere week nieuwe aanvragen binnen. Ondertussen is het een hecht team.”

Dat bewijst onder meer Chantal Meganck (59). Ze organiseert een Secret Santa onder de vrijwilligers, zorgde mee voor de creatief gedecoreerde kerstboom (met mondmaskers) en is een van de anciens. “Ik ben al sinds eind februari aan de slag als vrijwilliger”, zegt ze trots. “Vandaag zit ik aan het onthaal en ik ben gestart als steward. Waarom ik me engageer? Waarom niet? Ik heb tijd en vind het leuk om mee te kunnen werken. Het gebeurt dat ik hier drie tot vijf keer per week zit. Ze bellen me ook vaak om in te springen en dat doe ik met plezier.”

Vrijwilliger Rudy Devriendt. © Peter MAENHOUDT

Nog zo’n enthousiaste vrijwilliger is Rudy Devriendt (67). Hij is aan de slag als steward. “Ik ben eigenlijk nog maar drie weken bezig hier”, vertelt hij. “Ik werkte vroeger bij Toerisme Oostende als vrijwilliger. Het Filmfestival, carnaval, het Zomerteam… Dus toen ze vroegen of ik wilde helpen met de campagne voor de derde prik heb ik niet getwijfeld. Ik ben voorzitter van de wandelclub De Keignaerttrippers en normaal hadden we deze week een groot evenement waarbij we met meer dan 2.000 mensen gingen wandelen door Oostende. Dat kon jammer genoeg niet doorgaan, dus kom ik hier maar helpen. Ik ben een sociaal persoon, dus dit is ideaal.”

Deze week was er kritiek te horen dat vaccinatiecentra in het land de deuren sluiten tussen kerst en nieuw, en dat terwijl de omikronvariant steeds meer in opmars is, ook in ons land. Het Oostendse vaccinatiecentrum sluit de deuren van 24 december tot 6 januari. Een van de redenen daarvoor is om de vrijwilligers wat rust te gunnen. Iets waar vrijwilligster Chantal zich wel in kan vinden. “Ergens is het misschien wel eens nodig om wat rust te nemen. Bovendien kunnen we momenteel geen afspraken inboeken: de termijn voor een boosterprik is voor de meeste mensen nog niet verstreken. Bovendien zal het niet makkelijk zijn om vrijwilligers te vinden in die periode.”

Kinderen

Iets wat Wim Devos (58), programmamanager van de vaccinatiecentra in Oostende en Bredene bij de Eerstelijnszone, beaamt. “Maar nu gaat het hier goed vooruit. Tegen 23 december, de laatste dag dat we open zijn, zal vijftig procent van de Oostendse en Bredense bevolking een boosterprik hebben gekregen. Wanneer we weer openen, gaan we opschalen en extra lijnen voorzien. Tegen eind januari moeten dan alle 18-plussers van Oostende en Bredene een derde prik hebben gekregen.”

Vrijwilligster Chantal Meganck. © Peter MAENHOUDT

“Momenteel zijn we ook bezig met het voorbereiden van de vaccinatie van kinderen”, gaat Wim Devos verder. “We zouden die organisatie graag via de scholen laten verlopen. Eerst en vooral is dat een vertrouwdere omgeving en ten tweede kunnen we zo zeker meer kinderen bereiken. Er worden ook nog eerste prikken gezet, zeker. Kinderen die in de loop van het jaar twaalf werden, bijvoorbeeld. Maar ook mensen die toch nog overstag gaan. Elke dag zijn er wel een paar.”

Over de commotie rond het sluiten in Devos duidelijk: “Het is een moeilijke organisatie tijdens de feestdagen. De poule van vrijwilligers waaruit we kunnen putten, is beperkt. Bovendien kunnen we momenteel geen extra mensen uitnodigen door de tijdsbeperking. Maar de rest van de bevolking zal snel aan de beurt zijn.”