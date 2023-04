Tweede À Bloc Gravelrace voor To Walk Again

Ter gelegenheid van een project voor hun opleiding aan UGent organiseren zes studenten op 23 april de tweede editie van de À Bloc Gravelrace. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar To Walk Again van Marc Herremans, die ook peter is van de wedstrijd.

Jasper De Keukeleire (22), Jurgen Timperman (22) en Jasper Bert (21) werken sinds de start van het academiejaar samen met drie collega-studenten aan een nieuwe editie van de Vlaamse gravelwedstrijd. “Er zijn slechts een tweetal gravelwedstrijden per jaar, dus we zijn blij dat we de organisatie daarvan kunnen verzorgen”, legt De Keukeleire uit.

Samen met zijn medestudenten staat hij in voor de volledige organisatie van het evenement, al krijgen ze veel hulp van Wielercomité Beernem. “Zonder hen zouden we er niet in slagen om er een mooi evenement van te maken”, gaat Jasper Bert verder.

Fietsenspeciaalzaak À Bloc is net als vorig jaar, toen een aantal studenten van Howest de organisatie voor zich nam, naamsponsor van het evenement. Architect Dries Bonamie is de tweede grote sponsor van het evenement. In totaal zijn er wedstrijden in vier categorieën op 23 april. Naast de wedstrijd voor elite zonder contract, waar er reeds een wachtlijst voor is, organiseren de studenten ook een race voor junioren en nieuwelingen en is er een fun-categorie. Daarvoor is er wel nog plaats.

Het parcours van de wedstrijd is 10 kilometer lang en bestaat voor 70 procent uit onverharde stroken. De organisatoren voorzien ook animatie op en rond de startplaats. “Onder meer een groot scherm waar supporters Luik-Bastenaken-Luik live zullen kunnen volgen. Daarnaast verloten we wielertruitjes van Shari Bossuyt en Gerben Tijssen, net als een rode trui van Remco Evenepoel in de Vuelta. Misschien komt er nog een truitje van Wout van Aert, maar dat is nog afwachten.”

Inschrijven voor de fun-categorie kan via www.gravelracebeernem.be. Voor de competitiecategorieën moeten geïnteresseerden inschrijven via de website van Cycling Vlaanderen. Start- en aankomstplaats situeert zich aan jeugdhuis The Nooddle.

(AVH)