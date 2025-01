Torhoutse brandweerkazerne zal naar Noordlaan verhuizen: “We blijven mikken op eind 2026”

De Torhoutse burgemeester Kristof Audenaert is opnieuw voor zes jaar verkozen tot voorzitter van de Hulpverleningszone 1 van de brandweer. Ook de voorbije zes jaar bekleedde hij dat voorzitterschap. Vanuit die functie kan hij de verhuizing van ‘zijn’ stedelijke brandweerkazerne vanaf de Aartrijkestraat naar de Noordlaan in goede banen helpen leiden. “We blijven voor de verhuisdatum mikken op eind 2026”, zegt hij.

Het stadsbestuur en de Hulpverleningszone 1 kopen aan Fluvius een perceel grond van zo’n 8.100 m², gelegen tussen de Noordlaan en de Ambachtstraat in Torhout, met inbegrip van de drie gebouwen die zich erop bevinden. Op die plaats, tussen het groene hoofdgebouw van Fluvius en Robbe Industries, zal de nieuwe kazerne komen.

Driemaal meer ruimte dan nu

Het betreft het perceel met het voormalige grijze WVEM-gebouw langs de Noordlaan. Fluvius doet het geheel voor een dikke 2 miljoen euro van de hand. De brandweerzone koopt de gebouwen voor ruim 800.000 euro en de stad verwerft de grond voor 1.212.000 euro. Komende maandag 27 januari keurt de gemeenteraad daarvoor de ontwerpakte goed. Het renoveren van het complex zal de zone naar schatting nog eens een kleine 2 miljoen euro extra kosten. Op het bewuste stuk grond bevinden zich achter het voorgebouw twee loodsen, een grote en een kleine.

“De grond en de te renoveren gebouwen zijn ideaal gepositioneerd voor onze nieuwe brandweerkazerne”, aldus postoverste Alain Crombez van de Torhoutse brandweer. “Er is zowel toegang vanaf de Noordlaan als vanaf de Ambachtstraat, het nieuwe centrale politiecomplex bevindt zich vlakbij en 8.100 m² ruimte is driemaal zoveel als het perceel van 2.700 m² waarop de huidige brandweerkazerne aan de Aartrijkestraat staat. Ook de bereikbaarheid voor de leden van het korps is op die plaats prima. Plus: bij dringende interventies zal er door de dienstvoertuigen over de middenberm van de Noordlaan gereden mogen worden. We zullen snel kunnen handelen.”

Voorgebouw zo goed als instapklaar

Aan het grijze voorgebouw moet er weinig veranderen. Het is zo goed als instapklaar. Er zullen vergaderingen in plaatsvinden, er is ruimte voor de administratie en de ambulanciers met permanentie zullen er hun stek hebben. “Er zal zeven dagen op de zeven en 24 uur op de 24 permanentie blijven om bij calamiteiten onmiddellijk te kunnen uitrukken”, verzekert burgemeester Audenaert. “Dat is heel belangrijk voor onze bevolking. Ik ben altijd blijven pleiten voor het behoud van een Torhoutse kazerne en ben erg blij dat dit ook het geval zal zijn.”

Achter het voorgebouw bevinden zich de twee loodsen waarin de brandweervoertuigen geparkeerd zullen worden. Grote kans dat die loodsen tot één geheel verbouwd worden. “Er zullen heel wat werkzaamheden nodig zijn om er een echte kazerne van te maken”, beseft Alain Crombez. “Behalve voor de voertuigen moet er ook ruimte zijn voor de brandslangen en alle noodzakelijke toebehoren.”

De studie en de start van de renovatie zijn dit jaar voorzien, de rest zal in 2026 gebeuren. Voor 2025 staat er al 250.000 euro op de begroting van de brandweerzone.

“Onze hoop? Het Sint-Barbarafeest van 2026 in de nieuwe kazerne vieren”, lacht Kristof Audenaert. “Dat moet lukken.”

Dienstencentrum in oude kazerne

Wat na 2026 met de oude brandweerkazerne? Die plannen zijn logischerwijze nog niet definitief, maar de kans is groot dat het stadsbestuur er een dienstencentrum van maakt met de focus op senioren en verenigingen. Daar is grote vraag naar. Dat het gebouw een cafetaria bevat, is een troef. Bovendien is de ligging ideaal: net naast het stadskantoor en het stedelijk sportstadion. Ook zou de afdeling beeldende kunst van de academie er een plaats krijgen.

“We zullen de oude brandweerkazerne, die sinds 1972 in gebruik is, dus op korte termijn zeker niet afbreken”, zegt burgemeester Audenaert. “Wel zouden we de bijgebouwen en de brandslangentoren onder de sloophamer willen laten verdwijnen, net als de oude sporttribune. Op die manier kunnen we via de vrijgekomen ruimte een nieuwe, derde toegang tot het sportstadion creëren.”