Torhout neemt sloopdeskundige onder de arm voor financiëngebouw

Het stadsbestuur zet door met zijn plannen om het recent aangekochte, voormalige financiëngebouw op de Burg zo snel mogelijk te slopen. De gemeenteraad heeft maandagavond de aanstelling van een sloopdeskundige goedgekeurd.

Voor die sloopdeskundige is er een dikke 76.000 euro voorzien, btw inbegrepen. De betrokkene zal, naast het Burg-project, ook ingezet worden bij de voorbereiding van het slopen van twee bedrijfsgebouwen: het grootwarenhuis Carrefour op de site Pollet in de Hofstraat en een deel van de vroegere meubelfabriek Thor in de Industrielaan.

De drie panden duurzaam en selectief slopen

“Het is de bedoeling om duurzaam en selectief te slopen”, aldus schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme (CD&V). “De opmaak van een sloopopvolgingsplan (SOP) is verplicht vanaf een bepaalde omvang van het volume. De sloopdeskundige wordt geacht alles administratief in goede banen te leiden.”

“We hebben de drie sites aangekocht vanwege hun strategische waarde in de omgeving van het stadscentrum. Zo kunnen we op middellange termijn waardevolle stadsvernieuwingsprojecten ontwikkelen. De gebouwen stonden ofwel lang leeg, ofwel werd er door de eigenaars onvoldoende in geïnvesteerd. De algemene staat van de panden is bijgevolg slecht. Leegstaande gebouwen vormen snel een bron van hinder en overlast en dus willen we ze tegen de vlakte. Zo kunnen we trouwens bijkomende open ruimte en/of parking te creëren.”

“We moeten voor het slopen diverse stappen doorlopen, zoals het opmeten van de terreinen door een landmeter, het opmaken van basisplannen en asbestinventarissen, het realiseren van het sloopopvolgingsplan (SOP) per site, het samenstellen van dossiers en het opvolgen van de werkzaamheden. De sloopdeskundige zal goed van pas komen.”

Ook het eigenlijke slopen opvolgen

Sien Lagae (Groen) toonde zich geen tegenstander van het aanstellen van een sloopdeskundige, maar wou weten of die man of vrouw alleen de plannen zal opmaken, dan wel ook de werkzaamheden moet opvolgen.

Schepen Blomme antwoordde dat het de bedoeling is dat de deskundige van begin tot einde het slopen opvolgt, de eigenlijke werkzaamheden inbegrepen. Hij herhaalde nog eens dat het voormalige financiëngebouw zich in heel slechte staat bevindt en het geen enkele zin heeft om het op te knappen. Hetzelfde geldt volgens de schepen voor de aanpalende conciërgewoning. Ook die is niet meer bruikbaar zonder er een hoop kosten aan te doen.

Schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V) voegde eraan toe dat het nieuwe, centrale park nabij de Burg na het slopen van het gebouw onder de leiding van een landschapsarchitect aangelegd zal worden.