Topsommelier Dries Corneillie proeft Heuvellandse wijnen in twaalf filmpjes

Toerisme Heuvelland lanceerde deze week 12 filmpjes waarin Dries Corneillie Heuvellandse wijnen degusteert. De topsommelier bespreekt in de toegankelijke filmpjes kort hoe de wijnen proeven en bij welke gerechten ze goed passen.



Dries Corneillie is sommelier in De Jonkman in Brugge, Beste Sommelier van België 2021 én ook nog West-Vlaamse laureaat geworden voor de titel ‘Sommelier of theYear 2022’.

Zes wijndomeinen

“Ik geloof heel erg in het verhaal van de wijnen in Heuvelland en de Westhoek. Toen me de vraag werd gesteld om enkele degustaties van de wijnen in een filmpje te begeleiden, heb ik dan ook geen seconde geaarzeld.”

In de twaalf filmpjes komen wijnen van zes wijndomeinen aan bod: Entre-Deux-Monts, D’Hellekapelle, Klein Rijselhoek, Koudekot, Monteberg en Ravenstein. De filmpjes zijn bedoeld voor het grote publiek: de wijnen worden zeer toegankelijk besproken, zonder veel vakjargon, en je krijgt bruikbare foodpairingtips.

“We hebben heel bewust voor deze aanpak gekozen. We mikken immers op de vele bezoekers van onze streek die niet per se grote wijnkenners zijn. Maar die wel lokaal lekkers willen proeven”, aldus Stefaan Decrock, diensthoofd van Toerisme Heuvelland.

“Met de filmpjes kunnen ze thuis al wat goesting krijgen in onze wijnen en misschien begeleidt Dries hen wel in hun keuze als ze op restaurant zitten?”

De filmpjes vind je op de website en het YouTube-kanaal van Toerisme Heuvelland en zijn een realisatie van Toerisme Heuvelland in samenwerking met vzw Vintage Heuvelland, met ondersteuning van Leader.