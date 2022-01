Dries Corneillie van De Jonkman in Brugge is ‘Sommelier of the Year van West-Vlaanderen’

Dit jaar wordt voor de 12de maal de ‘Sommelier of the Year’ verkozen. Deze verkiezing is geen wedstrijd, maar een erkenning van de beste sommelier, die gelauwerd wordt voor zijn dagelijkse inzet en professionalisme. Inmiddels zijn de winnaars per provincie bekend. In West-Vlaanderen is Dries Corneillie van De Jonkman de gelukkige. Vorig werd hij zelfs de nationale laureaat.

De organisatie van ‘Sommelier of the Year’ is in handen van Home & Table by Meyhui in samenwerking met Foodprint en het Sommeliercomité van Club Prosper Montagné.

Dubbel zoveel stemmen

“Meer dan 13.000 stemmen van zowel gastronomieliefhebbers als professionals werden uitgebracht via de website www.sommelieroftheyear.eu. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als bij de vorige editie, twee jaar geleden. De sommelier die in een provincie de meeste stemmen achter zijn of haar naam heeft gekregen, wordt uitgeroepen tot provinciaal laureaat”, legt Baudouin Meyhui uit.

“Vervolgens werd de kennis van deze provinciale winnaars op het gebied van foodpairing, wijn en glas aan enkel proeven onderworpen onder het toeziend oog van een culinaire jury. Dit jaar is de jury samengesteld uit de gewezen nationale winnaars van ‘Sommelier of the Year’, de regionale winnaars van de vorige editie, Guido Francque, Joachim Boudens, Gido Vanimschoot, Frank Desmedt, Marina Stoop, Baudouin Meyhui, Jan Buytaert en Peyo Lissarrague. Wie het best scoort op de proef wordt de uiteindelijke nationale winnaar.”