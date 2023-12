‘Top 100’ en ‘De Slimste Vlinder’ in De Vlinder

Jeugdhuis De Vlinder organiseert op kerstdag, maandag 25 december, een nieuwe editie van de Top 100. De toegang is gratis en de top 100 start vanaf 16 uur.

Presentatoren van dienst zijn Kris Verbeke en Pepijn Coolman van Krepi. Stemmen voor de Top 100 kan via de formulieren die je in plaatselijke cafés kan terugvinden. Op zaterdag 9 februari gaat ook de quiz ‘De Slimste Vlinder’ door in het jeugdhuis. De deuren zwaaien open om 19 uur en de quiz zelf start om 20 uur. Inschrijven kost 16 euro per team, dat uit maximaal vier personen bestaat. Inschrijven kan via een link op de Facebookpagina van jeugdhuis De Vlinder. Ondertussen beschikt het jeugdhuis over een vernieuwd podium, zijn er opfrissende schilderwerken aan de gang en komt er een nieuw terras nabij de toegangsdeur.We zien de organisatoren Julie Vandenbrande, Bo D’Alwein, Julie Vanrolleghem, Noah Bardoel en Bavo Dewaele. (EVG/foto EVG)