Tom Dedecker, schepen in Middelkerke, in coma na zware val van trap: “Schedelbreuk en hersentrauma”

Tom Dedecker (45), schepen van Toerisme, Evenementen en Financiën in Middelkerke (LDD) heeft maandagnacht een zwaar ongeval gehad thuis. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij al twee keer geopereerd werd en sindsdien in coma gehouden wordt. “Tom is ongelukkig ten val gekomen van de trap. Hij heeft daarbij een schedelbreuk, hersentrauma, enkele gebroken ribben en ruggenwervels opgelopen”, vertelt burgemeester Jean-Marie Dedecker, die zijn functies zal tijdelijk zal overnemen.

Maandagnacht rond 4 uur kwam schepen van Middelkerke Tom Dedecker (LDD) zwaar ten val thuis. “Dinsdagochtend vroeg zou zijn vader, mijn broer, Tom ophalen om naar Engeland te gaan. In de vroege ochtend is hij van de trap gevallen. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en wordt nu ondertussen voor de tweede keer geopereerd”, vertelt burgemeester Dedecker.

“Het is voor ons bang afwachten op verder nieuws over de toestand van Tom, we hopen dat hij er ongeschonden uitkomt”

Schepen Dedecker heeft zware verwondingen opgelopen bij zijn val. “Dinsdagochtend zelf werd hij voor de eerste keer geopereerd, want het gaat om een zware schedelbreuk en een hersentrauma. Vandaag hebben ze hem geopereerd aan zijn gebroken ribben, die een druk uitoefenden op zijn longen. Hij heeft ook twee gebroken ruggenwervels en een gebroken sleutelbeen. Het is voor ons bang afwachten op verder nieuws over zijn toestand.”

Schepen Dedecker wordt in coma gehouden. “Zijn echtgenote, die ook bij ons op de gemeente werkt, mag hem twee keer per dag een kort bezoekje brengen. We kunnen nog niet zeggen wat de gevolgen zullen zijn van zijn val en verwondingen. We hopen nu vooral dat hij er ongeschonden uitkomt.”

Het gemeentebestuur van Middelkerke wenst schepen Dedecker een spoedig herstel toe en veel steun aan zijn vrouw, twee kinderen en hun familie.

Bevoegdheden

Schepen Dedecker zal zijn mandaat voor wellicht een lange tijd niet meer kunnen uitoefenen. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) zal zijn bevoegdheden volledig overnemen. “Tom zal zijn energie en focus volledig moeten richten op zijn herstel. Daarom zal hij zijn schepenambt en andere professionele taken voor wellicht een langere tijd niet kunnen uitoefenen.”

“Schepen Dedecker is een grote drijvende kracht in Middelkerke”

Schepen Dedecker is bevoegd voor Toerisme, Evenementen, Financiën en Communicatie. “Dat zijn heel zware verantwoordelijkheden. Tom is een grote drijvende kracht in Middelkerke, die nu even wegvalt. Financiën is een thema dat momenteel heel belangrijk is. We kunnen dat nu niet laten wachten. Het nieuws valt ons zeer zwaar. Maar we moeten verder doorzetten en ik zal die verantwoordelijkheden zo goed mogelijk combineren”, besluit burgemeester Dedecker.