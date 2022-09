Tijdelijk skateparkje voor beginnende skaters aan Kolenkaai

Beginnende skaters kunnen zich nu ook uitleven op enkele skatetoestellen langs de Kolenkaai. Een zestal vrienden konden het stadsbestuur met een petitie, waarvoor ze meer dan 200 handtekeningen in de buurt verzamelden, overtuigen om in hun buurt een skatepark te voorzien.

“Er is een ongelooflijk grote skate community in Brugge. Ook de jongste generatie droomt van een leuke en veilige plek om te skaten en met hun vrienden af te spreken. Als schepen van Jeugd vind ik het belangrijk dat er skate infrastructuur op maat is: zowel voor beginnende skaters in hun buurt als voor de meer ervaren skaters in de bovenlokale skatelocaties zoals het Templhof en de indoor skatelocatie in Sint-Michiels.”

Mobiele toestellen

Enkele jonge skaters stelden zelf de Kolenkaai voor als eventuele skateplaats. “Aan de Kolenkaai ligt een ongebruikt stukje asfalt naast enkele parkeerplaatsen langs de achterzijde van het elektriciteitsbedrijf Fluvius. Door de regelmatige passage, veilige bereikbaarheid met de fiets, en doordat er geen nabije bewoning is die overlast kan ondervinden, werd deze plaats gekozen”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

“Samen met de ontwerper van Openbaar Domein werden de mogelijkheden besproken en mochten de kinderen hun voorkeur voor skate-elementen doorgeven. Doordat er plannen zijn om de site van Fluvius in de toekomst te saneren, is er gekozen voor mobiele toestellen. Op die manier kunnen de toestellen op een andere plaats geïnstalleerd worden, wanneer de werkzaamheden bij Fluvius beginnen. Er werd gekozen voor een quarterpipe, een minibox en een ledge. Naast de skatetoestellen werden ook een aantal fietsnietjes geplaatst, zodat de fietsen niet op de grond moeten liggen of kunnen omvallen.”

Aan dit skateparkje hangt een prijskaartje van ongeveer 6.000 euro. (CGRA)