Tentoonstelling ‘Angels of Sport’ eert gesneuvelde Oekraïense sporters

Al bijna twee jaar woedt de oorlog in Oekraïne en het einde lijkt nog steeds niet in zicht. Burgers nemen er vrijwillig de wapens op, onder hen heel wat sporters. De expo ‘Angels of Sport’ eert de gesneuvelden in Sportcampus Lange Munte.

Nataliya Kozlova en Iryna Zbrozhek zijn Belgen van Oekraïense afkomst. Ze wonen al meer dan 20 jaar in Kortrijk, maar leerden elkaar pas kennen toen de oorlog uitbrak. Ze wilden van hieruit iets betekenen voor hun vaderland en richtten daarom de vereniging Kortrijk Club UA Razom op. Razom is Oekraïens voor samen. “In het begin organiseerden we hulp voor ter plaatse en hielpen we mensen om naar België te komen. Nu ligt de focus op het begeleiden van Oekraïners hier. We willen vooral mensen samenbrengen en positieve dingen doen”, vertelt Nataliya. Zo kwam Vadim Telukov bij hen terecht, ook een Oekraïense Belg. Net zoals Nataliya en Iryna heeft hij nog familie in Oekraïne.

“Nog elke dag voegen gewone burgers zich bij het leger. Ze hopen het geweld een halt toe te roepen, zodat hun families niet langer moeten vluchten en in angst leven” – Vadim Telukov

“Tot de oorlog in februari 2022 escaleerde, leidden de Oekraïners een gewoon leven. Zoals Belgen vandaag. Van de ene dag op de andere veranderde alles. Dorpen werden aangevallen, steden gebombardeerd. Tienduizenden levens zijn intussen verwoest. Nog elke dag voegen gewone burgers zich bij het leger. Ze hopen het geweld een halt toe te roepen, zodat hun families niet langer moeten vluchten en in angst leven. Onder hen ook veel sporters: nationale, Europese en wereldkampioenen trekken naar het front en laten er het leven. Daarnaast zijn ook veel jonge sporters het slachtoffer, meestal door bombardementen”, vertelt Vadim die samen met Nataliya en Iryna zijn schouders onder de expo ‘Angels of Sport’ zet.

© MD

Om al die sporters te eren, organiseerde het Oekraïense ministerie van Sport een tentoonstelling met hun foto’s en verhalen. Die expo trok al rond in Oekraïne zelf en komt nu voor het eerst naar België. Op woensdag 6 december opende basketbalspeelster Ann Wauters de tentoonstelling in Lange Munte. “Ik wou mijn steun betuigen. Normaal gezien geef ik peptalks in een positieve sfeer, maar hier word je toch even stil van. De expo confronteert ons met de aangrijpende werkelijkheid en toont nog maar eens hoe zeer we op elkaar lijken.”

“De oorlog in Oekraïne is niet gedaan, ook al verdwijnt het van het nieuws. Dagelijks sterven nog mensen zoals jij en ik” – Iryna Zbrozhek

“Ons doel is om mensen even te laten stilstaan. Wat zou jij doen als het oorlog was? Vluchten, zelf de wapens opnemen of gewoon proberen om de draad terug op te pikken”, vraagt Iryna zich af. “De oorlog in Oekraïne is niet gedaan, ook al verdwijnt het van het nieuws. Dagelijks sterven nog mensen zoals jij en ik. In plaats van op een maandagavond te gaan sporten, moeten ze opeens de wapens opnemen.” Ook Olexander Brykulskyi, vicepresident van sportcomité Oekraïne, was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling. “Dit is het triestigste project dat we ooit met het sportcomité hebben gedaan, maar met dit project willen we niet pijn naar voor brengen, wel heroïsme en moed. We betuigen onze diepste dankbaarheid aan mensen die onze waarden en vrede verdedigen. Zij hebben vrijwillig de wapens opgenomen, maar spijtig genoeg zijn ook kinderen, aan de start van hun sportcarrière, omgekomen. We zeiden ‘nooit meer oorlog’, maar oorlog kan op een willekeurig moment toch tot bij jouw thuis komen.”

© MD

De tentoonstelling wil ons laten stilstaan bij de gevolgen van de oorlog. “Toen ik de email kreeg met het voorstel hebben we onmiddellijk toegestemd. Cultuur moet maatschappelijke thema’s op de kaart zetten. Dit is de meest aangrijpende en beroeren expo die ik mocht zien. De gevolgen van oorlog mogen we nooit normaliseren, we moeten ons ermee durven confronteren. De slachtoffers in Oekraïne hadden net zoals ons een normaal leven voor de oorlog. Een normaal leven waarin ze zich sportief uitleefden en talent ontwikkelden. Dankzij deze beklijvende tentoonstelling zullen we de sporters niet vergeten”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur.