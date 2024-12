Steven Maeyaert van Furnibo is ‘Bouwman van het Jaar’: “Deze award is voor ons volledige team”

Een mooier sinterklaascadeau kon Steven Maeyaert en zijn Furnibo-team zich niet bedenken: hij won de Belgian Construction Award ‘Bouwman 2024’. Op de lustrumeditie van de Belgian Construction Awards (BCA) waren de awards een opsteker voor de bouwsector, die het afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk door slecht weer ging. Dit had op heel wat bedrijven en medewerkers een zware impact.

De Belgian Construction Awards zijn bedoeld om projecten, teams en mensen in de schijnwerpers te zetten die op een bijzondere manier de ambitie en innovatiekracht van de bouwsector uitdragen.

In eerste instantie waren er de individuele winnaars van de publieksprijzen: De Bouwman, Bouwman en Young Construction Personality hebben zich het voorbije jaar onderscheiden, niet in het minst door hun sector positief in de kijker te werken met hun projecten en activiteiten. Steven Maeyaert van Furnibo mocht de award ‘Bouwman van het Jaar’ mee naar huis nemen. Maar hij benadrukt: “Deze award is voor ons volledige team dat zich dagelijks keihard inzet op onze werven. Samen bouwen we aan iets moois!”

Van werfleider tot CEO

Steven startte 28 jaar geleden als jonge ingenieur bouwkunde bij bouwbedrijf Furnibo als werfleider. “Ik heb het bedrijf helpen groeien en structureren, wat uiteindelijk leidde tot een management buy-out in 2013. Ondertussen is Furnibo uitgegroeid tot een (middel)grote speler met 150 medewerkers en een jaarlijkse omzet van ongeveer 80 miljoen euro. Om de focus te kunnen behouden op zowel het commerciële als operationele aspect, werd twee jaar geleden besloten om het bedrijf verder te leiden in een co-CEO-schap. Sinds anderhalf jaar sta ik samen met Stijn D’hoore aan het roer. Die samenwerking blijkt een echte win-win-win: voor mij, voor het bedrijf én voor de medewerkers. Het gedeelde leiderschap maakt het werk niet alleen aangenamer, maar het brengt ook veel mentale rust. Hierdoor kunnen we sneller en beter inspelen op de snelle veranderingen in de markt en onze omgeving. We zijn ervan overtuigd dat we het bouwproces 100% voorspelbaar moeten kunnen maken; op technisch, financieel én planmatig opzicht.” Furnibo gaat graag complexe uitdagingen aan, zoals ze dit jaar bewezen met de oplevering van Silt, het casino in Middelkerke en het uitkijkpunt Westerpunt in De Panne.

Team Furnibo reageert opgetogen: “Het voelt bijna onwerkelijk, maar we hebben het waargemaakt: onze co-CEO Steven is Bouwman van het Jaar! We zijn ontzettend trots dat Steven deze award in ontvangst mocht nemen tijdens de uitreiking van de Belgian Construction Awards. Deze titel is een erkenning voor zijn inzet, jarenlange toewijding en visie om samen met team Furnibo te blijven innoveren en bouwen aan prachtige en complexe projecten.”

Andere awards

Een hele reeks categorieën zette bedrijven en hun projecten in de kijker. Zo was er voor de tweede keer op rij de Architecture Award met focus op design en architecturale innovatie. Uit de 22 projecten ging de award naar ‘Hopspot’ van Delmulle Delmulle Architecten, het biercultuurproject voor en door brouwerij Van Steenberge in Ertvelde. Verder was er de Belgian BIM Award voor een Belgisch privaat of publiek bouwproject dat werd voltooid met behulp van het BIM (Bouwwerkinformatiemodel). Ook het klimaat verdient aandacht, en daarvoor was er de Climate Future Project Award, de Climate Future Solution Awards en de Future Technology Implementation Award. Het Waalse bedrijf Constructel uit Bergen kreeg de prijs ‘Fastest Grower’. Er waren ook nog de categorieën HR en Urban Development, Infrastructure & Mobility Award. Het West-Vlaamse bedrijf Renson One uit Waregem won de Smart Innovation hoofdprijs. De award staat voor de ontwikkeling en toepassing van intelligente technologieën en strategieën die verschillende aspecten van het leven, het bedrijfsleven en de samenleving verbeteren, met onder meer de integratie van Artificial Intelligence (AI), machine learning, the Internet of Things (IoT), robotica, gegevensanalyse en automatisering om intelligente systemen, producten en diensten te creëren voor gebruik in de bouwsector.