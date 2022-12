Stedelijke brandweerkazerne viert 50ste verjaardag: “Torhout zonder een eigen kazerne is onbespreekbaar”

Hij is voor de bevolking van goudwaarde en dit jaar viert hij ook goud. De stedelijke brandweerkazerne, plechtig ingewijd op 10 juni 1972, bestaat 50 jaar. Reden voor de brandweermannen om op zaterdag 10 december tijdens het Sint-Barbarafeest een extra glaasje te drinken. “Eén ding is zeker”, zegt burgemeester Kristof Audenaert, tevens voorzitter van Brandweerzone 1. “Torhout zonder een eigen kazerne is onbespreekbaar. Ofwel wordt het huidige gebouw, dat nog altijd stadseigendom is, aan de zone overgedragen, ofwel komt er ooit een nieuwbouw.”

Ereluitenant Charles Casier (91), destijds naast brandweerman ook stadswerkleider, heeft de bouw en de opening van de kazerne van dichtbij meegemaakt. “Je kunt de tijd van toen totaal niet meer vergelijken met nu”, zegt hij. “In de periode vóór de bouw van de kazerne bevond het relatief weinige materieel en het beperkte wagenpark van de brandweer zich in gammele gebouwen aan de Aartrijkestraat, op de plaats waar momenteel het cultuurcentrum de Brouckere staat.”

“Pas na veel vijven en zessen en een administratieve lijdensweg kreeg het optrekken van de nieuwe kazerne groen licht. De architect was wijlen René Dedeyne, de aannemer het plaatselijke bouwbedrijf Vanhaerents. Het project kostte 15,5 miljoen frank (zo’n 385.000 euro), waarvan 65% of een dikke 10 miljoen (250.000 euro) door de staat betaald werd.”

Twee dagen feest in juni 1972

Op 4 mei 1970 gingen de bouwwerkzaamheden van start en op 12 september van dat jaar kwam gouverneur Pierre Van Outryve d’Ydewalle de officiële eerste steen inmetselen. Op dat moment was Staf Pollet burgemeester, Marcel Vanhoutte schepen van Brandweer en Valère Damman korpscommandant. Allen zijn intussen al geruime tijd overleden. “In februari 1972 volgde de grote verhuizing en konden we het nieuwe gebouw in gebruik nemen”, herinnert Charles Casier zich. “Pas op zaterdag 10 juni van dat jaar had de officiële inwijding plaats, op zondag 11 juni gevolgd door een groot feest met brandweeroefeningen en -demonstraties en als afsluiter vuurwerk. Beide dagen werd er door de genodigden lekker gegeten met op zaterdag een middagmaal, ’s avonds een koud buffet en op zondagmiddag een rijkelijk banket.”

Bernard Diopere (67) was er toen nog net niet bij. Hij werd pas brandweerman in september 1973. Vanaf maart 1990 zou hij het Torhoutse korps leiden, op 1 juli 2004 werd hij beroepsbrandweerman en begin 2015 verwierf hij de graad van majoor. Op 1 juni 2020 ging hij als postoverste met pensioen en werd opgevolgd door de huidige bevelhebber Alain Crombez (51).

“In de loop van de jaren hebben we wat verbeteringen aan de brandweerkazerne aangebracht”, vertelt Bernard. “We bouwden een kleine tussenverdieping en brachten daar de dispatching in onder. Ook overdekten we de koer en lieten achter de kazerne een bijgebouwtje neerpoten. Recent werd de conciërgewoning omgebouwd tot kantoren voor de preventiedienst. In de toren worden de brandweerslangen nog altijd opgehangen om te kunnen drogen.”

Dekkingsgraad van liefst 99%

“Op korte termijn laten de financiën niet toe om de huidige kazerne grondig te verbouwen of op een andere locatie in de stad een nieuwbouw op te trekken”, zegt burgemeester Audenaert. “Maar Torhout zal sowieso een eigen kazerne behouden. Onze stad zonder kazerne is onbespreekbaar. Nu hebben we met onze brandweer een enorm hoge dekkingsgraad van 99%, wat wil zeggen dat we ons hele grondgebied binnen de door de hogere overheid opgelegde normen en tijdsgrens kunnen bestrijken. Zonder eigen kazerne zou dat maar… 6% zijn, absoluut onverantwoord dus.”

Intussen is het oudje uit 1972 recent van nieuw hoogrendementsglas voorzien en tegelijk werd het dak degelijk geïsoleerd.