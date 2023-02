Stad Roeselare betrekt nu ook ouders in strijd tegen lege of ongezonde brooddozen

De stad Roeselare schakelt een versnelling hoger in haar strijd tegen lege en ongezonde boterhamdozen bij kinderen in de basisscholen. “Inmiddels hebben we meer dan drie vierde van de scholen bereikt, maar nu willen we ook de ouders bij het project betrekken”, aldus schepen voor gelijke kansen Michèle Hostekint (Vooruit).

Meer en meer kinderen in de Roeselaarse basisscholen krijgen geen gezonde lunch mee naar school. De stad Roeselare lanceerde met het project ‘Superfood voor jonge helden’ een ambitieus actieplan om scholen te ondersteunen om kinderen voldoende en gezonde voeding voor te schotelen. De stad trekt daarvoor 840.000 euro, verspreid over enkele jaren, uit.

“Met drie pilootprojecten zetten we een eerste stap, maar inmiddels konden we al meer dan 75 procent van de Roeselaarse scholen bereiken. Nu schakelen we een versnelling hoger en proberen we ook de ouders te betrekken bij het gebeuren”, aldus schepen Hostekint.

Gezonde, lekkere actie

In de week van 20 maart zal ‘Superfood voor jonge helden’ extra in de kijker gezet worden met een gezonde, lekkere actie aan de schoolpoorten. “Daarnaast organiseren we ook een wedstrijd waarbij ouders een filmpje kunnen insturen van hun kinderen rond het thema gezonde voeding.” De winnaar van de wedstrijd wordt beloond met een foodtruck die langs komt op school.

Onder meer in Lenteland kreeg het project ‘Superfood voor jonge helden’ al vorm. “We merken dat een op de vijf van onze ruim 300 kinderen met een onvoldoend gevulde of weinig gevarieerde brooddoos naar school komen. Dankzij de subsidies van de stad en de vrijwilligers, die helpen groentjes snijden, plaatsen we nu wekelijks een groentekraam op de speelplaats. Daar kunnen kinderen snoepen van bijvoorbeeld lekkere worteltjes of bloemkooltjes”, aldus directrice Tania Verbeke.