Stad Roeselare strijdt samen met vzw tegen lege en ongezonde brooddozen

De stad en de scholen slaan de handen in de elkaar om leerlingen met volle en gezonde brooddozen naar school te laten komen. Iedere school kiest daarbij voor een eigen invulling. Zo werkt GO! MPI Sterrebos samen met ‘Zonder honger naar bed’, de vzw van Gwendoline Lefere die voedsel verdeelt onder mensen die het wat moeilijker hebben.

Volgens de kansarmoede index van Kind en Gezin groeien bijna één op de zes Roeselaarse kinderen op in kansarmoede. Een op de vier kinderen komt met een lege of ongezonde brooddoos naar school. Dat merkt men ook in GO! MPI Sterrebos. “We zijn ons heel erg goed bewust dat er leerlingen zijn die ’s avonds met honger naar bed gaan. Bij andere leerlingen merken we dan heel ongezonde brooddozen op. We kijken bijvoorbeeld niet meer op van chips als ontbijt”, aldus directeur Conny Wallyn. In samenwerking met de stad werd in september 2021 een pilootproject opgestart. Zo werden in de school langs de Bornstraat pauzegroentjes gelanceerd, een samenwerking met de REO Veiling. Een keer per week bereid elke klas een groente die dan samen opgegeten wordt. “Zo hebben we onlangs radijsjes gesneden. Inmiddels is het mijn favoriete groente”, aldus leerling William. De leerlingen van de school maken ook één keer per week zelf soep.

Samenwerking met jarige vzw

De school werkt inmiddels ook samen met de vzw Zonder Honger naar Bed. “Woensdag is het exact vijf jaar geleden dat ik de vzw oprichtte. Ik wou iets met restjes doen, maar uiteindelijk brengen we bij tal van gezinnen maaltijden rond”, aldus bezielster Gwendoline Lefere. Zij inmiddels ook geen onbekende meer in de school. “Door een nauwe samenwerking met vzw Zonder Honger naar Bed krijgen onze leerlingen een extra aanbod voedsel, zowel op school als thuis. Inmiddels zijn heel wat van de ouders van onze leerlingen lid van haar Facebookgroep”, aldus Conny Wallyn.

Alle scholen in Roeselare

GO! MPI Sterrebos, SBS De Octopus en Vrije Basisschool Sint-Lutgart kregen elk 8.000 euro binnen het kader van het project ‘Superfood voor jonge helden’. “Vanuit de ervaring van deze drie pilootscholen willen een structureel subsidiereglement uitwerken waarbij scholen ondersteund worden in het aanbieden van betaalbare, gezonde voeding op school. Volgend schooljaar rollen we het project uit naar alle Roeselaarse scholen”, aldus schepen Michèle Hostekint (Vooruit). Ondertussen is men langs de Bornstraat alvast de juiste weg ingeslagen. “We merken dat we de toegang tot voeding op school vergroot hebben voor alle kinderen. Onze grote droom is om nu nog een saladbar te plaatsen zodat zowel onze boterhameters als de kinderen die een maaltijd op school eten extra kunnen genieten van gezonde voeding”, aldus de directrice.